Embajador de EU dice confiar en nueva SCJN

Un día después de que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumieron sus funciones, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que confiaba en que garantizarían el Estado de derecho.

“Asistí a la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación @SCJN. Confiamos en su éxito para proteger el Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos y de nuestra relación”, escribió el diplomático estadounidense, en su cuenta de la red social X.

En la publicación, anexó un video de la ceremonia de instalación del nuevo máximo tribunal constitucional, a la que asistió como invitado y en la que aprovechó para saludar a miembros del gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a varios gobernadores.

Más de dos años después de que fueron cerradas por una manifestación, las puertas principales de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron reabiertas casi a la medianoche del 1 de septiembre de 2025.

La nueva Corte es encabezada por el Ministro Aguilar Ortiz, quien ocupará la Presidencia de la SCJN, en el periodo 2025-2027, por haber obtenido el mayor número de votos en la elección del 1 de junio de 2025.