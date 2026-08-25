Embajador de EU elogia operativo federal mexicano contra el CJNG

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, elogió el trabajo de las autoridades mexicanas tras el operativo simultáneo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en Hidalgo, Jalisco y Michoacán, en el que fueron detenidas 20 personas y asegurados armas de fuego, droga, 113 vehículos y animales exóticos.

El diplomático estadounidense difundió su reconocimiento luego del mensaje de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien detalló el despliegue conjunto de las fuerzas federales.

“Elogio a las autoridades mexicanas por estas operaciones contra miembros del CJNG en múltiples estados. La variedad de activos incautados demuestra el alcance y las diversas capacidades de estas organizaciones criminales —y por qué debemos confrontarlas en todos los frentes”, expresó Johnson.

Añadió que “desmantelar sus capacidades operativas, logísticas y financieras fortalece la seguridad de ambas naciones”, en un mensaje acompañado de la etiqueta #JuntosLogramosMás.

Según lo informado por el Secretario de Seguridad, la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la propia SSPC, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional permitió realizar acciones simultáneas en 36 inmuebles de las tres entidades.

Además de los vehículos y el armamento, las autoridades aseguraron numerario, equipo de comunicación, un dron y un inhibidor de drones.

En los inmuebles fueron localizados tigres, panteras, otros animales y aves que se encontraban bajo cuidado inadecuado.

Con estas detenciones y las derivadas de la operación de precisión del día 19 de agosto, encabezada por el Ejército Mexicano, suman 32 integrantes de esa organización criminal detenidos en un lapso de cinco días.

García Harfuch sostuvo que el objetivo del Gabinete de Seguridad no se limita a la captura de generadores de violencia, sino que busca debilitar de manera sostenida las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

“La fuerza del Estado está en sus instituciones, en la inteligencia y la investigación, y en su capacidad de actuar de manera coordinada para proteger a la población”, afirmó.