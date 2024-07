Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México se refirió a la importancia de tener una estructura judicial sólida, para, según él, garantizar que una nación democrática funcionara, esto derivado a los diferentes modelos que se implementaban en otras partes del mundo y los casos de los que había sido testigo, donde sin dicho poder no había sistema de libertades.

Durante un mensaje a los medios de comunicación, se limitó a compartir su experiencia sin profundizar, en lo que debería hacerse o pronunciándose en contra de la reforma judicial que impulsaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

“Se requiere un Poder Judicial fuerte, de derecho y con los recursos necesarios para funcionar; lo he visto en Irak y en Afganistán con mis propios ojos, donde no hay un Poder Judicial que funciona bien, no puede funcionar una democracia”, comentó.

Puso como ejemplo del sistema que se implementaba en Estados Unidos, donde, según explicó, un comité de expertos se encargaba de proponer los mejores perfiles para la Suprema Corte de Estados Unidos.

“He visto diferentes modelos en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el estado de Texas, ahí se eligen a todos los jueces [...] hay un sistema donde un comité de expertos apartidista le da tres nombres al Gobernador [de Colorado], y él tiene que escoger de esos tres quién va a subir a la Corte”, comentó.

“El modelo será decisión del Gobierno de México, de la legislatura del Gobierno de México. No me voy a meter en lo que se debe hacer pero hay diferentes modelos”, precisó, enfatizando la soberanía mexicana.