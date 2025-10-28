Embajador de EU en México se reúne con titulares de SRE y Marina, tras ataque a embarcación

Ronald Johnson, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, se reunió con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titulares de las secretarías de Marina (SEMAR) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente, ello luego de que, más temprano el mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidiera el encuentro, tras un ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra una embarcación en el océano Pacífico, a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El diplomático estadounidense acudió las instalaciones de la Cancillería, luego de que durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal pidió el encuentro, luego de la agresión que dejó un sobreviviente, mismo que fue rescatado por la SEMAR, a petición de la Guardia Costera de EU (US Coast Guard).

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) y la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) informan que este día se llevó a cabo una reunión entre el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), en la sede de la @SRE_mx”, anunció la Cancillería, en su cuenta de la red social X.

“El encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima. En un ambiente de cordialidad, las partes coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional, reafirmando el compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones. La #SRE y la #SEMAR reiteraron su compromiso de actuar con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional, para que México mantenga un papel constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida”, indicó la SRE.

“Presidenta, ¿su gobierno aceptó rescatar a un sobreviviente de este ataque del gobierno de los Estados Unidos en una llamada “narcolancha”, como le llaman?”, le preguntó un reportero a Sheinbaum Pardo. Hoy nos lo informó el secretario de Marina. Una, digamos, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación, que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales”, respondió la mandataria nacional.

“Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los Tratados Internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, vamos, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina, y con el Secretario de Relaciones Exteriores, que estos temas se vean en una mesa, ¿no?, porque, como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, como se dan”.

“Entonces, pedí que, en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador y se pueda ver, en particular, esta situación”, añadió Sheinbaum Pardo. “¿Ya se rescató a esta persona?”, cuestionó el periodista. “Sí, entiendo... Me manda, me dio un [...] Sí quieren, que lo informe la Secretaría Marina, porque me acaba de [...] El papelito que me dio ahorita Belmont tiene que ver con esta información”, contestó Sheinbaum.

“En la mañana en el Gabinete solamente nos informaron de que ocurrió esta situación y di la instrucción de que se le pidiera al canciller, junto con Marina, que tuvieran una reunión con el embajador. Y les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente, si es el caso que, en efecto, hubo un sobreviviente. Lo que sí [...] Fue en aguas internacionales. En aguas internacionales. Ya toda la información la podemos dar a través de Secretaría de Marina”.

“En cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de EU, la Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas al suroeste de Acapulco (830 km) con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar. Esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima”, escribió la SEMAR, en su cuenta de la red social X.

“Esta operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EU, en el cual no existía mayor información de la persona reportada. Derivado de las declaraciones del Secretario de Guerra de ese país, se tiene conocimiento que citado náufrago corresponde a un tripulante de una de las embarcaciones referidas por dicho funcionario. La Marina continúa con la búsqueda y refrenda su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en la mar”.

Pete Hegseth, titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW, por sus siglas en inglés), anunció, el 28 de octubre de 2025, que el Ejército de EU llevó a cabo tres ataques en aguas del Pacífico oriental, contra embarcaciones sospechosas de transporte de drogas, resultando en 14 muertos y un sobreviviente.

“En cuanto al superviviente, el Comando Sur puso en marcha inmediatamente los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR); las autoridades mexicanas [de búsqueda y rescate] aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, dijo Hegseth, sin especificar si la persona permanecería bajo custodia de México o sería entregada a Estados Unidos.

El ataque se llevó a cabo en “aguas internacionales” del océano Pacífico, frente a las mexicanas. Hegseth publicó en sus cuentas de las diversas redes sociales, imágenes de los ataques en las que se pueden ver dos embarcaciones moviéndose a gran velocidad por el agua.

Una estaba visiblemente cargada con una gran cantidad de paquetes o bultos. Ambas explotaron de repente y se vieron envueltas en llamas. El tercer ataque parece haber sido realizado sobre un par de botes que estaban flotando en el agua, una al lado de la otra.

Las embarcaciones parecían estar en gran parte vacías, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión las envolvió a ambas. El jefe del Pentágono dijo que “los cuatro barcos eran conocidos por nuestro aparato de inteligencia, transitando por rutas de narcotráfico conocidas y transportando narcóticos”.

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) es un tratado internacional que establece normas mínimas de seguridad para la construcción, equipo y operación de buques mercantes. Desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI), surgió tras el hundimiento del Titanic y busca salvaguardar la vida humana en el mar.