Embajador de EU equipara cárteles con terrorismo a 25 años del 9/11

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este 11 de septiembre que los cárteles del narcotráfico continúan representando una amenaza para ambas naciones, pese a los esfuerzos conjuntos para combatirlos, durante la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, realizada en la Embajada estadounidense en Ciudad de México.

Johnson sostuvo que las organizaciones criminales modifican sus métodos y sus redes, pero mantienen intacta su capacidad de intimidación.

“Las organizaciones terroristas se adaptan, sus métodos cambian, sus redes cambian, pero las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar a las comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen representando una amenaza para las sociedades libres”, declaró.

Johnson vinculó ese diagnóstico con la decisión del Presidente Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

“No son simplemente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Utilizan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades y amenazar a nuestra gente”, expresó el Embajador, quien añadió que por esa razón el Mandatario estadounidense y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantienen un trabajo coordinado orientado a resultados.

Planteó que la relación entre ambos países no se explica únicamente por la vecindad geográfica ni por los flujos comerciales.

“Estados Unidos y México están unidos por la geografía y por el comercio, pero nuestra relación también es una elección: la elección de trabajar juntos, apoyarnos mutuamente y proteger juntos a nuestra gente”, señaló, antes de expresar su deseo de que ambas naciones continúen unidas en defensa de la libertad y la democracia.

Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio a las 8:46, 9:03, 9:37 y 10:03 horas, los momentos en que las aeronaves secuestradas impactaron objetivos en territorio estadounidense en 2001.

El acto incluyó la colocación de una ofrenda y una oración.

“Honremos su sacrificio y el espíritu de unidad que surgió de la tragedia”, dijo el maestro de ceremonias.

La Embajada de Estados Unidos en México invitó al grupo de rescatistas Topos Adrenalina, cuyos integrantes recibieron un reconocimiento de manos del Embajador.

Johnson recordó que voluntarios mexicanos viajaron a Estados Unidos para participar en las labores de búsqueda entre los escombros sin condiciones de por medio.

“No fueron por un tratado ni por un acuerdo económico. Fueron porque los vecinos ayudan a los vecinos, porque los amigos permanecen unidos cuando ocurre una tragedia. Su espíritu sigue estando en el corazón de la relación entre nuestros países hoy”, indicó.

El diplomático, acompañado por su esposa, develó además una placa conmemorativa por el 25 aniversario, en la que aparecen las torres gemelas, la estatua de la libertad y un águila, junto con una leyenda dedicada a las vidas perdidas, al coraje mostrado y a la resistencia de la nación estadounidense.

Por la cercanía entre la sede diplomática y las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el acto se escuchó el paso de aeronaves que participarán en el desfile del 16 de septiembre de 2026.

Un funcionario de la representación estadounidense tomó el micrófono para aclarar a los asistentes que se trataba de un ensayo del Ejército mexicano.

El Embajador cerró su mensaje con un llamado a enfrentar de manera conjunta las amenazas internas y externas que afectan a ambos países.

“Nunca olvidaremos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América, a todos y cada uno de ustedes, y Dios bendiga a México. ¡Viva México!”, arengó.