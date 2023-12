Las precandidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se reunieron esta tarde con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, la reunión fue para tocar diversos temas enfocados en el beneficio para ambos países.

“Escuchar las distintas voces nos enriquece. Me reuní hoy con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez para hablar sobre el trabajo conjunto entre los Estados Unidos y México para beneficio de nuestros pueblos”, escribió en su cuenta de X el embajador, quien también subió dos fotografías en las que posa con ambas precandidatas.

¿De qué hablaron Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con Ken Salazar?

Ambas candidatas sostuvieron que la conversación con el embajador estadounidense se centró en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, además de temas como comercio, migración y seguridad.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez, candidata del PRI, PAN y PRD, amplió un poco más los detalles de la reunión y aseguró que le puso sobre la mesa la forma en que el gobierno federal está organizado “elecciones antidemocráticas”.

“Le dije básicamente que estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque no era que sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque y eso no es democrático”, sostuvo la precandidata, en referencia a la candidatura de Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

En tanto, Sheinbaum se limitó a poner en sus redes sociales un agradecimiento para el embajador y que hay amistad entre ambos países.

“Agradezco la invitación del embajador @USAmbMex Ken Salazar para comentar diversos temas de la buena relación que existe entre Estados Unidos y México. Hoy somos los principales socios comerciales, hay amistad entre nuestros pueblos, cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad entre Naciones”, se lee en la red social.