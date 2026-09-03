Embajador de EU urge a México seguir el dinero de los cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, urgió el 2 de septiembre de 2026 a las autoridades mexicanas a rastrear los recursos financieros del crimen organizado como eje central del combate a los cárteles, durante la apertura del Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, celebrado en Ciudad de México.

“Sigan el dinero, conecten la información. Tomen acciones decisivas. Así es como les damos golpes, juntos. Y así es como hacemos de ambas naciones lugares más seguros”, sostuvo el diplomático ante representantes de autoridades financieras, instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y del sector privado de ambos países.

Johnson afirmó que la sustracción de recursos económicos representa el golpe más profundo contra las estructuras criminales, al impedirles pagar halcones, cometer actos de corrupción, producir o transportar drogas y financiar sicarios. “Si les quitamos las drogas, pueden reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, declaró.

El embajador señaló que las transacciones ilícitas dejan un rastro susceptible de ser reconstruido por las autoridades financieras. “El intercambio lleva a una cuenta, la cuenta a un activo, y el activo a un facilitador. Y así, hasta que se llega a identificar toda la estructura criminal”, expuso. Añadió que la actividad criminal ahuyenta la inversión legítima al generar corrupción e inseguridad.

Según una declaración difundida por la Embajada de Estados Unidos en México el 3 de septiembre de 2026, el desmantelamiento de las redes de los cárteles y de las organizaciones narcoterroristas constituyó una prioridad del presidente Donald John Trump desde el inicio de su Administración. El documento indicó que la cooperación impulsada por el mandatario estadounidense y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abarca no solo drogas, armas y criminales, sino también recursos ilícitos, redes financieras, facilitadores y corrupción.

En el mismo texto, la representación diplomática precisó que el trabajo bilateral se desarrolla mediante grupos de trabajo conjuntos, intercambio de información en tiempo real, sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y cooperación con autoridades financieras mexicanas. Señaló que el foro CI-FIRST permitió por primera vez que expertos de ambos gobiernos conectaran información que ninguna institución o país puede observar de manera aislada.

Durante su intervención, el jefe adjunto de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), Justin Campbell, expuso el caso de un negocio establecido en Georgia que operaba envíos de dinero a familiares de migrantes en México. “Para el ojo sin entrenamiento, se trata de una simple transacción, personas ayudando a otras personas. Pero para nosotros, hay un objetivo más oscuro: se trata de un esquema de lavado de dinero”, aseguró.

Campbell afirmó que los cárteles mexicanos contratan a personas para enviar los recursos generados por la venta de drogas en territorio estadounidense y que en 2026 se encarceló al primer responsable de ese esquema en Estados Unidos. Reconoció que la operación de esas organizaciones cruza fronteras y planteó que ambos países se necesitan mutuamente para obtener resultados.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, sostuvo que ninguna estrategia contra los delitos financieros puede ser exclusivamente doméstica, aunque estableció que la cooperación debe darse con respeto irrestricto a la soberanía nacional y dentro del marco jurídico de cada Estado.

Reyes Colmenares destacó que se trata de la primera ocasión en que la UIF cuenta con una unidad capaz de intercambiar información de manera diaria con el Gobierno de Estados Unidos. “Para nosotros es muy importante que la información de análisis financiero, y la información policial, y la información que integran las agencias de Estados Unidos, puedan integrarse de manera más fácil a las carpetas de investigación”, afirmó.

La declaración de la Embajada de Estados Unidos concluyó que los cárteles perdieron la capacidad de proteger sus recursos mediante su traslado transfronterizo y el ocultamiento de distintas partes de sus redes, y estableció que cada entidad que forme parte de esas estructuras rendirá cuentas ante la justicia.