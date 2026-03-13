Embajador Johnson reconoce operativo en Tecate contra traficantes de armas vinculados al CJNG

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, reconoció públicamente la detención de tres traficantes de armas con vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate, Baja California, realizada por autoridades de seguridad del estado en coordinación con la Patrulla Fronteriza estadounidense, y la señaló como evidencia del alcance de la cooperación binacional en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, Johnson destacó que la operación se concretó gracias al intercambio de inteligencia en tiempo real con el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, y afirmó que el resultado demuestra el poder de ese esquema de colaboración para fortalecer la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos.

Subrayó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comparten como prioridad común el desmantelamiento de los cárteles y la interrupción de las cadenas de suministro ilegal de armamento, al considerarlos una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos de ambas naciones.

“Desarmar a los cárteles y desarticular las redes de tráfico de armas es una prioridad compartida, porque representan una amenaza común para la paz y la seguridad de nuestros pueblos”, escribió Johnson en su cuenta oficial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que las acciones coordinadas se desarrollaron en distintos puntos del Estado con el objetivo de fortalecer entornos más seguros, y confirmó que la operación en Tecate fue la que mereció el reconocimiento expreso del Embajador Johnson.

Según la dependencia estatal, combatir ese delito es, en palabras del diplomático, “una responsabilidad compartida para proteger la paz y la seguridad de ambos países”.

La captura de los tres integrantes de la red vinculada al CJNG en Baja California se suma a una serie de operativos que las autoridades mexicanas han desarrollado en la región fronteriza con el apoyo de inteligencia estadounidense, en el marco de una colaboración que ambos gobiernos han calificado de histórica.

El CJNG es considerado uno de los grupos con mayor capacidad para introducir armamento de alto poder al país desde el mercado ilegal de Estados Unidos.