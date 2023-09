De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, entre la población adolescente, una proporción importante no había escuchado hablar de anticonceptivos, no conocía el uso correcto del condón y no utilizaba ningún método anticonceptivo en la primera y última relación sexual, particularmente en mujeres.

Autoridades de salud advierten que las madres adolescentes tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años, y los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave.