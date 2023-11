Por su parte, Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, dijo que previo al ataque se pidió a los agentes y autoridades que se fueran de la zona y no lo hicieron, y “a la otra parte” para que no se involucrara y no hubiera una reacción y “hubo silencio”.

Tras estos hechos, se desplegó un operativo en la región con más de cien elementos del Ejército, Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía del Estado.

“Este ataque directo representa una afrenta contra las fuerzas del Estado (...) el homicidio de nuestros compañeros representa un duelo en el que estrechamos lazos con las familias, a quienes reiteramos nuestra corresponsabilidad de brindar cobijo”, señaló la dependencia.

Entre enero y octubre de este año, en Oaxaca se registraron 807 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.