$!Emboscada en Pénjamo, Guanajuato, deja un policía estatal muerto y otro herido

Un elemento de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato murió y otro resultó lesionado tras un ataque armado registrado este lunes sobre la carretera federal 84, en el municipio de Pénjamo, informó la Secretaría de Seguridad y Paz estatal.
La agresión a tiros ocurrió a la altura de la comunidad de La Viguería, en el tramo carretero La Piedad–Manuel Doblado, cuando los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) realizaban sus funciones.
Como consecuencia del ataque, uno de los elementos murió en el lugar, mientras que su compañero resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.
Tras la agresión, elementos del Ejército, la Guardia Nacional, las FSPE y corporaciones municipales desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables y mantener la seguridad en el área.
Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, lamentó la muerte del agente, expresó su solidaridad con sus familiares y compañeros, y aseguró que estas agresiones no frenarán el combate a la delincuencia.
“Quiero ser muy claro: una agresión contra quienes todos los días salen a proteger a las familias de Guanajuato no nos va a intimidar ni va a detener nuestro trabajo”, escribió en sus redes sociales.
Violencia en Guanajuato
El ataque ocurre en un contexto de violencia en Guanajuato. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad registró 789 homicidios dolosos entre enero y junio de 2026.
Guanajuato es el estado con más homicidios dolosos en ese periodo. Junto con Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz, concentró 54 % del total nacional.
En cuanto a la violencia contra policías, Causa en Común contabiliza 12 agentes asesinados en Guanajuato en lo que va de 2026. La organización registró 36 casos durante 2025 y 61 en 2024.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen el operativo en Pénjamo para localizar a los responsables del ataque e identificar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.