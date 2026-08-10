$!Emboscada en Pénjamo, Guanajuato, deja un policía estatal muerto y otro herido

Un elemento de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato murió y otro resultó lesionado tras un ataque armado registrado este lunes sobre la carretera federal 84, en el municipio de Pénjamo, informó la Secretaría de Seguridad y Paz estatal.

La agresión a tiros ocurrió a la altura de la comunidad de La Viguería, en el tramo carretero La Piedad–Manuel Doblado, cuando los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) realizaban sus funciones.

Como consecuencia del ataque, uno de los elementos murió en el lugar, mientras que su compañero resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.

Tras la agresión, elementos del Ejército, la Guardia Nacional, las FSPE y corporaciones municipales desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables y mantener la seguridad en el área.

Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, lamentó la muerte del agente, expresó su solidaridad con sus familiares y compañeros, y aseguró que estas agresiones no frenarán el combate a la delincuencia.

“Quiero ser muy claro: una agresión contra quienes todos los días salen a proteger a las familias de Guanajuato no nos va a intimidar ni va a detener nuestro trabajo”, escribió en sus redes sociales.