Emilio Lozoya seguirá en prisión; juez determina mantener medida cautelar

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, determinó este miércoles, en una audiencia llevada cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, que Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, continúe en prisión por el caso Odebrecht.

Para que Lozoya Austin saliera la cárcel, tenía que obtener el fallo a favor en el proceso penal que obra en su contra por el caso de los sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, por los que la Fiscalía General de la República.

Dicha institución lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho, y por los que ya pidió sentenciarlo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de 7 millones de dólares.

No obstante, el juzgador federal argumentó que persiste el riesgo de fuga del ex director general de Pemex, ya que el ex funcionario federal cuenta con los recursos económicos y los contactos para ello, además de que no cumplió con la reparación del daño.