Emite SSPC recomendaciones para evitar fraudes electrónicos durante el ‘Hot Sale’ 2025

MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, emite recomendaciones para prevenir y alertar a los ciudadanos ante posibles fraudes o estafas electrónicas durante la edición 2025 del “Hot Sale”.

Desde el 26 de mayo hasta el 3 de junio se realiza el evento anual de compras en línea en México denominado “Hot Sale”, periodo que suele ser aprovechado por ciberdelincuentes para realizar estafas y fraudes a compradores mediante ofertas falsas, a través de páginas web no seguras, cuentas de correo electrónico, mensajes de texto falsos y empleo de códigos QR fraudulentos.

De acuerdo con un comunicado, los especialistas en ciberseguridad de la SSPC han detectado que las modalidades de fraude más utilizadas por los estafadores en línea son:

* Sitios web falsos que son creados para engañar a los usuarios, cometer fraudes y realizar ataques maliciosos

* Utilizar códigos QR que, al momento de ser escaneados, redirigen a sitios web maliciosos o descargan software dañino en el dispositivo del usuario

* Phishing Bancario el cual, a través de correos electrónicos o mensajes que simulan ser de instituciones financieras, alerta sobre movimientos inusuales o bloqueos en la cuenta para inducir a los usuarios a compartir información personal

Ante estas circunstancias, los especialistas de la SSPC emiten las siguientes recomendaciones para la protección de datos personales y financieros y prevenir ser víctima de algún ciberfraude o estafa:

* Ingresar únicamente a sitios web oficiales y abstenerse de acceder a enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales, así como evitar el escaneo de códigos QR provenientes de fuentes desconocidas.

* Verificar que la conexión al sitio web sea segura, corroborar que la dirección comience con ‘https’ e inspeccionar cuidadosamente que la URL esté escrita correctamente, ya que los ciberdelincuentes utilizan alteraciones mínimas para redirigir a sitios fraudulentos.

* Se recomienda prestar especial atención a los enlaces que se despliegan al escanear un código QR.

* En caso de que la URL esté acortada, se sugiere no acceder a ella, ya que los códigos QR no requieren enlaces abreviados.

* Desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, si un descuento parece desproporcionado o poco realista, es probable que se trate de una tentativa de fraude.

* Antes de realizar una compra en línea, investigar la reputación del comercio y consultar reseñas de otros usuarios.

* No compartir información personal ni bancaria a través de medios no verificados, como mensajes, correos electrónicos o formularios informales.

* Para mayor seguridad en tus compras en línea, utiliza tarjetas virtuales con CVV dinámico y evita guardar los datos de tus tarjetas en sitios web o aplicaciones.

Ante cualquier duda, te sugerimos llamar a la Unidad de Policía Cibernética de tu entidad, también ponemos a disposición la Ciberguía donde se puede consultar el directorio, a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso para la prevención de ciberdelitos dirigidos a ciudadanos y empresas durante la temporada de ofertas, venta y compras masivas en línea.