Emma Coronel pasa 22 horas diarias encerrada en su celda, denuncia abogada

Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, se dedica a leer en una celda en la que permanece encerrada unas 22 horas al día, en una cárcel de la ciudad de Alexandria, en Virginia, Estados Unidos, según lo denunció su abogada, Mariel Colón Miró, durante una entrevista con la agencia estadounidense The Associated Press (AP).

La litigante señaló que ha pedido mejores condiciones de confinamiento para su clienta, ya que, según ella, los empleados de la prisión sólo sacan a Coronel Aispuro de la celda durante las madrugadas para ir sólo por un par de horas a un “saloncito interior” del Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”.

“Sus condiciones de confinamiento aún no mejoran [...] Está casi todo el día encerrada”, afirmó Colón Miró, quien no respondió preguntas sobre si habla a menudo por teléfono con las dos hijas gemelas que tiene con Guzmán Loera y que se limitó a decir que la esposa del capo sinaloense no comparte celda con otras presas.

“Solamente sale de su celda cuando la sacan al saloncito interior. Más nada. Desafortunadamente no ofrecen, no hay, actividades disponibles para que se pueda distraer [...] Lo único que puede hacer mientras está adentro de su celda es leer”, abundó la abogado, la cual no recordó el título del libro que Coronel Aispuro está leyendo.

EMMA CORONEL RENUNCIA A SU DERECHO A UNA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EU

A mediados del pasado mes de marzo, la esposa del capo sinaloense alias “El Chapo”, renunció a su derecho a una audiencia preliminar ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, Estados Unidos, a la cual le dirigió una carta.

Según la Ley Federal de Procedimientos Criminales estadounidense, una de las razones por las que se podría renunciar a una audiencia preliminar, es que el acusado sea dejado en libertad por falta de pruebas.

“Entiendo que se me ha acusado de un delito en una denuncia penal presentada en este tribunal, o se me ha acusado de violar los términos de libertad condicional o libertad supervisada en una petición presentada en este tribunal [...] Estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia preliminar”, señaló Coronel Aispuro.

El pasado 23 de febrero, la jueza federal Robin Meriweather, de la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, determinó que Coronel Aispuro siga detenida mientras avanza su proceso criminal, que la señala por su presunta participación en el narcotráfico internacional.

La magistrada indicó en la audiencia inicial de este día, que si Coronel Aispuro -quien compareció a través de una videoconferencia y usando un intérprete- es declarada culpable, enfrentaría una condena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, así como una multa de 10 millones de dólares.

“Está aquí por una denuncia penal para distribuir e importar a Estados Unidos, cocaína, heroína, metanfetamina, y mariguana”, dijo la jueza Meriweather, quien comentó que además existía el cargo por “ayudar e implicar”.

Tras ello a Coronel Aispuro se le leyeron las acusaciones. “Si fuera culpable”, le dijo la juez federal a la esposa de “El Chapo”, se haría acreedora a “un mínimo de 10 años de cárcel y hasta cadena perpetua. Se le impondría una multa igualmente de 10 millones de dólares”.

“Sus derechos son guardar silencio, ser representada por un abogado que ella decida o a uno de oficio, tiene derecho a un juicio y a no inculparse ella misma”, agregó la magistrada Meriweather.

Por su parte, el fiscal Antonhy Nardozzi comentó que “otra cosa relevante es que el caso ni siquiera ha sido presentado a un gran jurado, algo que se hará en los próximos días y por ese motivo es que tampoco existe una acusación formal en donde consten los cargos”.

Coronel Aispuro quedó en manos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y sin derecho a fianza, por lo que fue enviada a la cárcel en Alexandria, en Virginia. La Fiscalía solicitó su detención permanente, alegando “riesgo de fuga”, ya que tiene acceso a bienes del cártel de Sinaloa y por el hecho de que tampoco “tiene a nadie cerca del área de Washington”.

“La acusada trabajó estrechamente con la organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa”, advirtió el fiscal Anthony Nardozzi, al solicitar en la Corte Federal que se le negara a Coronel Aispuro el derecho a salir libre pagando una fianza, agregando que existe riesgo de que el grupo delictivo le ayude a fugarse.

“Su esposo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, era el líder del Cártel de Sinaloa antes de ser extraditado y condenado en Estados Unidos [...] Como se dice en la denuncia penal, se le acusa de conspiración para importar grandes cantidades de heroína, cocaína, mariguana y metanfetamina, sabiendo que estas sustancias finalmente serían importadas a Estados Unidos”, agregó Nardozzi.

El fiscal subrayó que la esposa de Guzmán Loera “ayudó y fue cómplice de los objetivos del Cártel de Sinaloa”. Sin embargo, la abogada Mariel Colón Miró, adelantó que Coronel Aispuro se declararía inocente, lo cual no ocurrió este martes porque la defensa dijo no estar preparada para hacer una declaración.

Por su parte, Jeffrey Lichtman, defensor legal de Coronel Aispuro y también de “El Chapo”, dijo, ese mismo día, que presentaría una solicitud para que su clienta pueda salir libre bajo fianza, aunque concedió que ella siga detenida de forma temporal, mientras se discutía dicho asunto en otra audiencia.

Durante la audiencia inicial -que comenzó varios minutos tarde por problemas técnicos- de lectura de los derechos y las acusaciones contra la esposa del Chapo, ella afirmó que no padecía ninguna enfermedad, ni había tomado ningún medicamento que le impidiera comprender lo que se le decía. “Todo lo entendí muy bien”, respondió Coronel Aispuro en español.

“¿Jura, usted, contestar correctamente y con la verdad las preguntas que le hará la jueza? ¿Lo jura por Dios?”, le preguntó una secretaria de la Corte Federal. “Sí”, respondió Coronel Aispuro, levantando la mano derecha.

La ex reina de belleza, y madre de las dos hijas mellizas de Guzmán Loera, nacidas hace nueve años en los Estados Unidos, fue detenida el pasado 22 de febrero, en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en el estado de Virginia, cerca de la capital estadounidense.

“Según documentos judiciales, Coronel Aispuro -quien nació en California, EU, en 1989-, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos”, señaló el Departamento de Justicia de EU, en un comunicado.

“Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán [Loera] en su escape de la prisión de El Altiplano, el 11 de julio de 2015, ubicada en Almoloya de Juárez, México”, indicó el mismo Departamento de Justicia estadounidense.

“Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017”, agregó el Gobierno de EU.

“Coronel Aispuro está acusada en una denuncia penal de un cargo de conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, mil kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los EU.”, abundó el Departamento de Justicia.

“El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio. La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso”, indicó el comunicado.

“El subjefe interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso. Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”, finalizó el Gobierno estadounidense.