Empleadas de la SCJN graban TikToks de botanas en sus oficinas y renuncian

Dos trabajadoras adscritas a la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo utilizaron las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en horas de trabajo para grabar videos promocionales de una marca de botanas, lo que desató críticas en redes sociales y derivó en sus renuncias el 21 de mayo de 2026, así como en el inicio de un procedimiento administrativo por parte del máximo tribunal.

Las funcionarias ocupaban el cargo de profesionales operativas dentro de la ponencia y percibían un salario bruto de 44,186 pesos mensuales. Aunque la SCJN reservó su identidad en el comunicado oficial, fuentes del propio tribunal confirmaron que una de las involucradas es Jaqueline Sánchez Lagunes, abogada de carrera judicial que antes de la reforma judicial se desempeñaba como oficial judicial C en un juzgado en materia penal de la Ciudad de México. El nombre de la segunda trabajadora no trascendió.

Los dos videos fueron grabados en las oficinas del tribunal y difundidos en TikTok como parte de la campaña “Snackin for You Mexico” de una marca propiedad de Sigma Foods, empresa transnacional dedicada a la elaboración de alimentos procesados. Uno de los clips utilizó un audio de la película de animación “Las locuras del emperador” con el subtítulo “Tu jefa es estricta pero también es tu bestie”; el otro parodió la situación de un jefe que llega de malas y sus empleadas le sustraen la botana. Ambos videos fueron retirados de las cuentas donde se publicaron tras ser exhibidos públicamente.

En un comunicado, la SCJN condenó el uso de su sede con fines comerciales o privados, precisó que cualquier videograbación de ese tipo requiere autorización expresa conforme a la legislación aplicable, y subrayó que sus instalaciones deben destinarse de forma exclusiva al trabajo jurisdiccional e institucional que la Constitución le confiere. El tribunal aclaró que ni el Alto Tribunal ni el ministro Espinosa Betanzo autorizaron el uso de las instalaciones para ese propósito, y que la difusión del contenido se realizó a título estrictamente personal. La SCJN ordenó además una revisión de los videos para determinar si existió uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.

El episodio no fue el primero de esta naturaleza en el tribunal elegido por voto popular en 2024. En noviembre de 2025, Lizeth Karina Villeda García, entonces encargada de la Dirección de Documentación de la SCJN, presentó su renuncia tras ser exhibida por usar su oficina como set para grabar videos sobre coaching en liderazgo consciente. Sin embargo, en abril de 2026 fue designada titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización, cargo desde el cual dirige la formación, selección, adscripción y evaluación de jueces y magistrados.

La sesión del Pleno de la SCJN realizada el mismo 21 de mayo de 2026 duró apenas 20 minutos, con escasos asuntos en la agenda, según indicó el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz.