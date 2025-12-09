Empresa de Altagracia Gómez Sierra, asesora de Sheinbaum, triplica contratos obtenidos con el Gobierno federal

Minsa Industrial, empresa propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Gobierno federal, obtuvo el 6 de marzo de 2025 un contrato por adjudicación directa de Alimentación para el Bienestar-Diconsa por 346 millones de pesos, monto que casi iguala los 369 millones de pesos que la compañía acumuló en 853 contratos durante el trienio 2022-2024.

El contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, contempla la transformación de hasta 60 mil toneladas de maíz almacenado por Diconsa en harina nixtamalizada de marca propia, así como su empaque en costales de 20 kilogramos y distribución en 61 bodegas ubicadas en 13 estados del País.

La operación forma parte del componente Maíz para Todos del Programa de Abasto Rural, cuyo objetivo consiste en abastecer harina a precios inferiores a los del mercado a productores de tortilla en 3 mil 500 localidades con población mayoritariamente indígena.

Gómez Sierra preside el Consejo de Administración de Minsa y, desde noviembre de 2024, encabeza el consejo asesor empresarial del Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La empresa figura entre las proveedoras tradicionales de Diconsa en adquisiciones de harina de maíz.

Durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, Minsa obtuvo contratos con Segalmex-Diconsa por un promedio anual de 123 millones de pesos, destinados a compras de harina en cantidades menores a nivel estatal para su venta en tiendas comunitarias.

El contrato de 2025 triplicó dicho promedio en un solo ejercicio fiscal.

Previo a la adjudicación, Diconsa realizó una investigación de mercado entre las cuatro principales proveedoras de harina de maíz.

Molinos Azteca, la empresa de mayor tamaño en el sector -con ventas al Gobierno federal por 2 mil 445 millones de pesos entre 2022 y 2024-, ofreció únicamente harina maquilada con su propio maíz a un precio de 13 mil 500 pesos por tonelada.

Hari Masa, por su parte, solicitó que Diconsa trasladara las 60 mil toneladas de maíz a un almacén en Torreón, Coahuila.

Minsa cotizó entre 5 mil 200 y 8 mil 200 pesos por tonelada de harina, precio que incluye maquila, empaque y transporte, y que resulta sustancialmente inferior al de productos elaborados con maíz propio.

Al no presentarse las demás competidoras para ofrecer el servicio solicitado, la empresa de la familia Gómez Sierra resultó ganadora automática del proceso.

El esquema del contrato permite que, al aportar Diconsa el maíz como insumo, la empresa procesadora descuente dicho costo del precio final de la harina nixtamalizada.