Empresa donde trabaja José Ramón López Beltrán, en Houston, es de hijos de asesor de AMLO

Pero la empresa en la que está ofreciendo sus servicios López Beltrán no es cualquier empresa, sino una que emprendieron los hijos de uno de los asesores del Presidente de la República en materia de turismo.

Y por esa razón, niega que haya un conflicto de interés por la vivienda en la que habitó, que era de un ex ejecutivo de una empresa que recibió contratos de Pemex .

“En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya pero no cobra absolutamente nada, no tenemos ninguna relación de negocios”, confirmó López Obrador.

Daniel Chávez es el presidente del Grupo Vidanta, que administra 25 hoteles, desarrollos turísticos y proyectos inmobiliarios en el País con más de 45 años en el mercado.

Incluso, Chávez fue uno de los empresarios que acompañaron en 2020 al Presidente de México en Estados Unidos a la cena de Estado que López Obrador sostuvo con el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

“En el año 2018, tome la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal del desarrollo de construcción para KEI Partners. Una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN”, indicó López Beltrán en un mensaje en el que buscó aclarar de dónde provienen sus ingresos.

Y KEI Partners es una empresa que los hijos de Daniel Chávez fundaron en Estados Unidos y en donde trabaja como asesor legal el hijo del Presidente de México.