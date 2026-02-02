$!Empresa externa evaluará Tren Interoceánico previo a su reapertura; compañía habría certificado al Tren ‘El Insurgente’

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, informó que se hará una evaluación completa del Tren Interoceánico por parte de una empresa externa independiente al gobierno de México antes de que reinicie sus operaciones para pasajeros.
Lajous detalló que esta evaluación contendrá una serie de recomendaciones, las cuales serán acatadas por el gobierno y, posteriormente, la empresa externa verificará que estas se hayan seguido.
“Es una empresa, es un tercer independiente, el que va a hacer una evaluación, un conjunto de recomendaciones, y después la verificación de la implementación de esas recomendaciones”, explicó el funcionario.
Señaló que el objetivo es que “más allá de la determinación específica de lo sucedido, sea algo que no pueda volver a suceder”.
La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la empresa escogida para hacer la certificación del Tren Interoceánico es la misma que evaluó el Tren Interurbano México-Toluca, también conocido como “El Insurgente”.
“La misma, parece que están escogiendo la misma certificadora que certificó este tren”, indicó Sheinbaum, previo a la inauguración del tramo final del Tren “El Insurgente”.
Además, la mandataria explicó que la agencia de trenes se encuentra realizando un informe sobre lo ocurrido en el Tren Interoceánico, el cual se hará público al concluirse.
De acuerdo con Andrés Lajous, ya se terminó el proceso de establecimiento de los hechos y se entrará a más detalle, “no solo a lo que ya informó la fiscalía, sino a cuáles son las características generales y lo que llamamos los factores contribuyentes”.
Al respecto, el titular de la ARTF estimó que se tendrá listo el informe en dos o tres meses.
La mandataria reiteró que le pidió a la Secretaría de Marina y a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario no reiniciar las operaciones del Tren Interoceánico hasta que se cuente con una certificación internacional.
La causa oficial del descarrilamiento del Tren Interoceánico
El pasado 27 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de heridos, fue causado por un exceso de velocidad atribuible a la operación del ferrocarril y no a fallas mecánicas o de infraestructura.
“El tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra”, indicó la fiscal, precisando que la velocidad máxima permitida en la curva donde ocurrió el accidente era de 50 kilómetros por hora.
Por lo anterior, la FGR decidió ejercer acción penal en contra del maquinista del tren por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, aunque señaló que las investigaciones continuarán para deslindar otras responsabilidades.
Sin embargo, expertos en ingeniería civil de la Universidad Iberoamericana cuestionaron la conclusión preliminar de la Fiscalía. Los especialistas señalaron que, aunado a la velocidad, la infraestructura del Corredor presenta irregularidades que deben ser consideradas por las autoridades.
El doctor Manuel del Moral Dávila, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Ibero, y el maestro Agustín Ortega García, académico de la Coordinación de Ingeniería Civil de la misma institución, coincidieron en que la rehabilitación parcial de una vía histórica, así como la antigüedad del material rodante sumado al exceso de velocidad son factores clave que contribuyeron a la tragedia.
En tanto, este lunes las autoridades comenzaron a contactarse con las víctimas y sus familiares para garantizar la reparación integral del daño. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que se buscará a 225 personas afectadas y a familiares de quienes perdieron la vida.
Detalló que un grupo institucional acudirá a comunidades de Veracruz y Oaxaca para comenzar los procedimientos sin necesidad de que las víctimas se trasladen a la Ciudad de México, y señaló que “eliminaremos trámites innecesarios, no habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y muy rápida”.