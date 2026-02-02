$!Empresa externa evaluará Tren Interoceánico previo a su reapertura; compañía habría certificado al Tren ‘El Insurgente’

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, informó que se hará una evaluación completa del Tren Interoceánico por parte de una empresa externa independiente al gobierno de México antes de que reinicie sus operaciones para pasajeros. Lajous detalló que esta evaluación contendrá una serie de recomendaciones, las cuales serán acatadas por el gobierno y, posteriormente, la empresa externa verificará que estas se hayan seguido. “Es una empresa, es un tercer independiente, el que va a hacer una evaluación, un conjunto de recomendaciones, y después la verificación de la implementación de esas recomendaciones”, explicó el funcionario. Señaló que el objetivo es que “más allá de la determinación específica de lo sucedido, sea algo que no pueda volver a suceder”. La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la empresa escogida para hacer la certificación del Tren Interoceánico es la misma que evaluó el Tren Interurbano México-Toluca, también conocido como “El Insurgente”.

“La misma, parece que están escogiendo la misma certificadora que certificó este tren”, indicó Sheinbaum, previo a la inauguración del tramo final del Tren “El Insurgente”. Además, la mandataria explicó que la agencia de trenes se encuentra realizando un informe sobre lo ocurrido en el Tren Interoceánico, el cual se hará público al concluirse. De acuerdo con Andrés Lajous, ya se terminó el proceso de establecimiento de los hechos y se entrará a más detalle, “no solo a lo que ya informó la fiscalía, sino a cuáles son las características generales y lo que llamamos los factores contribuyentes”. Al respecto, el titular de la ARTF estimó que se tendrá listo el informe en dos o tres meses. La mandataria reiteró que le pidió a la Secretaría de Marina y a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario no reiniciar las operaciones del Tren Interoceánico hasta que se cuente con una certificación internacional.