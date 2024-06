Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, se reunió con representantes del Consejo Coordinador Empresarial, a quienes les garantizó que de ninguna manera la reforma al Poder Judicial de la Federación representaría autoritarismo o una concentración del poder.

“De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismo, una concentración del poder, ese no es el objetivo. El objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad pues de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia”, enfatizó.

El objetivo no era, según reiteró Sheinbaum Pardo a los dirigentes empresariales, “que llegando a Presidenta lo que quisiera es concentrar el poder, no, no se trata de eso, de ninguna manera”.

Añadió que era normal en una democracia que pudiera haber desacuerdos, “y no pasa nada, mientras pongamos también al frente en lo que sí estamos de acuerdo y cómo podemos seguir desarrollando nuestro País”.

Agregó que el objetivo era que el PJF tuviera más autonomía, e inclusive, que tuviera la posibilidad de representar realmente un Poder que procurara la justicia, junto con las fiscalías.

“De ninguna manera esta reforma va a representar a autoritarismos, una concentración del poder, ese no es el objetivo [...] De hecho el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía y que tenga la posibilidad de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías en el caso en que las fiscalías intervienen”, comentó Sheinbaum Pardo.

“El objetivo no es y además, imagínense, tanto años en mi caso que luche por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder, no, no se trata de eso [...] México es plural, es diverso, sí hay una mayoría que se mostró en esta elección y que tiene que respetarse esa voluntad pero eso no quiere decir que no haya diálogo y tampoco quiere decir que eso signifique concentración del poder ni mucho menos, no es de ninguna manera el objetivo. Y que podamos seguir conversando”, abundó.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, expresó que las fallas del sistema judicial socavaban gravemente la convivencia armónica, por lo que confió en que se pudiera sacar una buena reforma.

“La certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo para trabajadores, empresarios, para jóvenes que ven con esperanza el futuro, para las mujeres que demandan vivir con tranquilidad”, dijo el dirigente empresarial.

“Las fallas del sistema de justicia, que nadie lo puede negar, socavan gravemente la convivencia armónica. Lo sabemos y confirmamos todos los días. Por eso no tenemos margen para equivocarnos”, indicó, quien añadió que “esto es muy importante, que podamos participar y sacar una buena reforma”.

Asimismo, Cervantes Díaz ofreció a Sheinbaum Pardo, la experiencia y visión de los empresarios para ir construyendo coincidencias desde el periodo de transición.

“Le reiteramos nuestra satisfacción, respeto y disposición permanente para trabajar de la mano y con mucho orgullo, con quien será nuestra próxima y primera Presidenta de México”.

Además, deseó que se conformara una relación sustentada en tres valores: confianza en el Gobierno, certidumbre en el futuro y unidad de todos los mexicanos.

Cervantes Díaz apuntó que la iniciativa privada había dado su voto de confianza a Sheinbaum Pardo, muestra de ello, según explicó, eran los importantes anuncios de inversión que se habían realizado en fechas recientes, los cuales sumaban más de 42 mil millones de dólares.

“Eso es un sello de confianza a su persona, señora presidenta electa, para que México siga con ese camino”, refirió, quien también indicó que desde la iniciativa privada, se seguiría el camino del diálogo. Tenemos coincidencias en abordar con apertura a la agenda de reformas constitucionales planteadas, entre ellas la del Poder Judicial, porque como tuve oportunidad de decirle recientemente al señor Presidente [Andrés Manuel López Obrador], la certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo”, agregó Cervantes Díaz.