$!Empresas no han acreditado origen lícito de 59 millones de litros de combustible hallado en Guanajuato: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúa trabajando en la investigación para esclarecer la posible comisión de delitos tras el hallazgo de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato. Hasta el momento ninguna empresa ha acreditado la licitud del hidrocarburo. El combustible, distribuido en gasolina regular, premium y diésel, fue localizado tras un cateo autorizado por la autoridad judicial y ejecutado en un inmueble ubicado en el municipio de San José Iturbide. De no acreditarse el origen del combustible, podría haber violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como en el Código Fiscal de la Federación, en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con la institución, el descubrimiento derivó de diversos indicios que arrojaron la posible existencia de irregularidades. Sobre el combustible localizado, la dependencia señaló que “no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino”. Ante la situación y la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva. Como parte de los trabajos ministeriales, personal de la institución lleva a cabo diversas diligencias, entre ellas el acopio de la información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan, con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado.



Empresa Gas Natural del Noroeste asegura contar con permisos de almacenamiento Este 19 de septiembre, la empresa Gas Natural del Noroeste, S.A., de C.V. perteneciente a Grupo Simsa publicó un comunicado en su página oficial en el que detalla que tras las publicaciones periodísticas recientes sobre un acto de autoridad ministerial en la terminal de almacenamiento de petrolíferos en San José Iturbide, Guanajuato, la empresa cuenta con los permisos federales, estatales y municipales correspondientes para su funcionamiento. La compañía indicó que opera la terminal desde hace nueve años. “Gas Natural del Noroeste opera la Terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, conforme al Permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, otorgado por la ahora Comisión Nacional de Energía, con una vigencia de treinta años”. Asimismo, la organización señaló que dispone de autorizaciones ambientales y de seguridad industrial emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como un permiso ferroviario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el ámbito local, la compañía añadió que posee la licencia de funcionamiento, el permiso de uso de suelo y las aprobaciones de protección civil y medio ambiente. Sobre la naturaleza de sus actividades, la empresa puntualizó textualmente que “presta un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales a su vez, son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía, y acreditan ante la empresa la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de sus productos”. También informaron que entregó la documentación requerida a las instancias competentes para comprobar la legalidad de sus operaciones.



Megadecomiso de combustible en Guanajuato El 17 de septiembre, tanto la FGR como la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato informó sobre el decomiso de 59 millones de litros combustible de presunto origen ilícito en San José de Iturbide. De acuerdo con autoridades, durante el cateo autorizado por un juez federal también se logró el aseguramiento de diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación. En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que la investigación que llevó al hallazgo inició el 3 de julio de 2026, derivado de la detención de una persona en el momento en que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz, Guanajuato, sin que se acreditara la trazabilidad del hidrocarburo.

Foto: Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato