$!En 12 años, el IMSS sumará más del doble de camas de las que se hicieron en 36 años: Zoé Robledo

PUEBLA._ En los últimos siete años, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado la etapa de mayor crecimiento en su historia, al sumar más del doble de camas de las que se lograron en seis sexenios, afirmó el director general, Zoé Robledo, durante la 116 Asamblea General Ordinaria que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Puebla, y en la cual se puso en operación el Hospital General Regional No. 36 Carmen Serdán Alatriste. El titular del Seguro Social presentó su informe de labores correspondiente a los años 2024-2025 y el programa de actividades para el siguiente año, en el cual destacó que, a pesar de que el IMSS cada vez atiende a más personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto del Inegi la carencia por acceso a la seguridad social, uno de los seis indicadores de pobreza, hoy se encuentra en su nivel más bajo al pasar de 53.5 por ciento en 2018 a 48.2 por ciento en 2025, gracias al crecimiento del empleo formal. De acuerdo con un comunicado, Robledo destacó que entre 2019 y 2024 se construyeron y pusieron en operación 13 hospitales nuevos, que sumaron mil 387 camas, además de la ampliación y modernización de 55 hospitales, lo que permitió reconvertir áreas administrativas en espacios hospitalarios y agregar 3 mil 724 camas. Aclaró que con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el IMSS ha puesto en operación cuatro hospitales adicionales: Ciudad Juárez, Ensenada, Tuxtla Gutiérrez y San Alejandro, y en los próximos siete meses se sumarán siete más: Zaragoza, Ciudad de México; Ciudad del Carmen, Campeche; Navojoa y Ramos Bours, Sonora; Tula, Hidalgo; Ticul, Yucatán; y Guanajuato, que aportarán mil 484 camas.

El funcionario federal explicó que paralelamente se inició la construcción de ocho hospitales en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, que añadirán mil 554 camas. Además, con el decreto presidencial de julio de 2025, el histórico programa IMSS Coplamar se incorporó al Régimen Ordinario, lo que significó la integración de 81 hospitales y 2 mil 730 camas adicionales. Dijo que con estas acciones el IMSS pasó de 33 mil 752 camas en 2018 a más de 39 mil en 2025, y el plan hacia 2030 contempla 16 hospitales más, para alcanzar 45 mil 284 camas, expansión que representa más del doble de lo que se construyó en seis sexenios anteriores, lo cual permitirá consolidar la transformación del sistema nacional de salud “Crecer para atender mejor. Y todo esto sin endeudarnos”, afirmó. Robledo también resaltó el crecimiento en personal de salud, capacidad hospitalaria, tecnología y políticas de buen trato, en beneficio de la población derechohabiente. “Son 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores más, que junto con sus familias y con el resto de las modalidades de aseguramiento -trabajadoras del hogar, trabajadores independientes, pensionados, jubilados, estudiantes y lo más reciente: México, con la Presidenta Sheinbaum se ha convertido en el primer partido que incorpora la seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales”, indicó.

Dijo que esto suman un total de 78 millones de mexicanas y mexicanos con seguridad social; hoy se atiende a casi 10 millones de personas más que en 2018. La inauguración del HGR No. 36, señaló, es un reflejo de otra dimensión de crecimiento del Seguro Social: la construcción de capacidad para la atención médica. De 1982 a 2018 se incrementaron las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal; sin embargo, no hubo un crecimiento en su capacidad de atención. “El camino era crecer para atender a más personas y atenderlas mejor”, expresó. Resaltó que con el decreto presidencial de julio de 2025, el histórico programa IMSS-Coplamar, con el que el IMSS atiende a población sin seguridad social, pasó al régimen ordinario con todo su personal e infraestructura, lo que significa 81 hospitales y 2 mil 730 camas más para dar atención en lugares que ya no son de alta marginación. Robledo destacó que el IMSS ya suma 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN), en Hemodiálisis, pasó de tener mil 725 máquinas en 2024, a 2 mil 515 en 2025.