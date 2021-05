Pero estas acusaciones no llegaron a más, sino hasta 2009, cuando la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), inició la averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) por delitos contra la salud y lavado de dinero en su contra y también de sus sucesores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

“El que nada debe nada teme, yo duermo muy tranquilo”, declaró Cavazos en 2012 y acusó de ser parte de una “guerra sucia” en el marco del proceso electoral presidencial.

La investigación llamada “Caso Tamaulipas”, que fue iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, fue cerrada en 2013 ya en la administración del priista Enrique Peña Nieto “por falta de elementos probatorios”.

Los cárteles con los que se le vinculó al ex gobernador Cavazos fueron Los Zetas y El Golfo.

Cavazos Lerma –reconocido como salinista, ex funcionario de Hacienda, ex diputado federal, ex senador y ex funcionario del CEN del PRI, entre otros cargos– actualmente se desempeña como delegado general del tricolor en el estado de Querétaro.

LAS ACUSACIONES CONTRA YARRINGTON

Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba (Matamoros, 1957) , quien fue Gobernador del estado de Tamaulipas por el PRI de 1999 a 2004, se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, el pasado 25 de marzo.

El exmandatario admitió haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y haberlos usado para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, según información proporcionada por la Fiscal Interina Jennifer B. Lowery.

El también excandidato a la Presidencia admitió haber aceptado sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios en Tamaulipas durante su gestión como Gobernador en ese estado.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Yarrington utilizó a prestanombres y compradores nominados para adquirir propiedades en EU, entre ellas un condominio en Port Isabel, y así ocultar su identidad sobre las mismas y el dinero del soborno ilegal utilizado para comprarlas.