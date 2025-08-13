Nacional
En 2024 en México hubo 38.5 millones de personas en pobreza, 8.3 millones menos que en 2022

El Inegi presentó su primer informe después de haber absorbido las funciones que tenía el Coneval
Carlos Álvarez |
13/08/2025 10:04
13/08/2025 10:04

La población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas a nivel nacional, entre 2022 y 2024, lo que significó que 8.3 millones de personas salieran de esta condición en dicho periodo, según informó por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que absorbió las funciones del ahora extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 36.3 a 29.6 por ciento, por lo que, casi 30 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios.

Asimismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema disminuyó de 7.1 por ciento en 2022, a 5.3 por ciento en 2024, por lo cual el número de personas en pobreza extrema pasó de 9.1 a 7.0 millones de personas en dicho periodo.

Además, el porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 50.2 a 48.2 por ciento entre 2022 y 2024, por lo que se redujo de 64.7 a 62.7 millones de personas en esta situación.

Aunado a lo anterior, el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 39.1 a 34.2 por ciento, entre 2022 y 2024, lo cual representó un cambio de 50.4 a 44.5 millones de personas en esta situación, respectivamente.

Por otra parte, el porcentaje de la población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 18.2 a 14.4 por ciento, entre 2022 y 2024, es decir, de 23.4 a 18.8 millones de personas en esta situación, en este periodo.

Si sólo se considerara la pobreza por el nivel de ingresos, entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria), pasó de 43.5 a 35.4 por ciento, es decir, el número de personas en dicha situación pasó de 56.1 a 46.0 millones.

Asimismo, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) pasó de 12.1 a 9.3 por ciento, entre 2022 y 2024, lo que representó un cambio de 15.5 a 12.1 millones de personas que no tenían el ingreso suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria.

