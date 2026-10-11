En alerta, Sinaloa, por trayectoria errática del Huracán Simon

Su extensa circulación ocasiona lluvias intensas a extraordinarias en el occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas.

Una nueva trayectoria favorece entrada a tierra en Jalisco entre la tarde de este domingo y la madrugada del lunes, pero todavía existe un escenario en que permanezca muy cerca de la costa sobre el mar.

Aunque sigue la incertidumbre sobre si “Simon” impactará sobre Jalisco o se mantendrá sobre mar, debido a su desplazamiento errático.

El Huracán Simon aumentó sus vientos y la noche del sábado estaba en el umbral de la máxima categoría, la 5. A las 21:00 horas se encontraba en la categoría 4, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 304, muy cerca de las costas de Jalisco y Colima y trayectoria hacia el norte (0°) a 7 kilómetros por hora.

Ante este panorama, en Sinaloa la atención se concentra en el sur del estado sobre los municipios de Escuinapa, Rosario, Mazatlán y Concordia, con aumento de lluvias hacia el centro durante este domingo.

Desde la tarde del sábado, los municipios de Concordia, Escuinapa, Mazatlán y Rosario entraron en alerta verde, de ciclón acercándose, que significa peligro bajo, informó el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT).

A través de su página en Internet, el SIAT-CT también informó que los municipios de Cosalá, Elota y San Ignacio entraron en alerta azul, que significa peligro muy bajo por ciclón acercándose.

Ante esto, las autoridades de Protección Civil continúan con las medidas preventivas y el monitoreo de la evolución del fenómeno meteorológico.

El Instituto Estatal de Protección Civil instaló el sábado el Centro Estatal de Operaciones para coordinar la respuesta ante el Huracán Simon.

La dependencia señaló que la instalación se realizó por instrucciones de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, en seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Protección Civil del pasado jueves. También facilitará el intercambio de información y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Protección Civil señaló que el objetivo es agilizar la movilización de recursos y mantener una respuesta oportuna ante la evolución del fenómeno.



Invitan a mantenerse atenta a los canales oficiales

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Mazatlán invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales de información, donde se darán a conocer las actualizaciones sobre la trayectoria del huracán y sus posibles efectos en la región.

El Gobierno de Mazatlán mantiene la fase preventiva y habilitó un refugio temporal más para atender a la población que pudiera requerir resguardo.

PC habilitó la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la comunidad de Mármol, con capacidad para recibir hasta 150 personas.

De los nueve refugios habilitados, cuatro se encuentran actualmente activos: el Instituto Cultural de Occidente, Cobaes 39 de Villa Unión, la Escuela Secundaria Técnica 88 de la Isla de la Piedra y la Preparatoria UAS de El Quelite.

Los cinco espacios restantes disponibles son el Centro de Convenciones, la Escuela Primaria Sixto Osuna, Conalep Mazatlán I, la Preparatoria UAS de Villa Unión y la Escuela Primaria Justo Sierra de Mármol.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil mantienen activos sus protocolos de prevención y atención para brindar apoyo a la población ante cualquier situación de riesgo.