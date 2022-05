En estudio, 21 casos de hepatitis aguda infantil en México, informa López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal informó que hasta el momento se encuentran en estudio 21 casos de la enfermedad hepatitis aguda infantil.

Durante la conferencia matutina presidencial, llevada a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el funcionario federal refirió que hasta el momento los datos indica que dicha hepatitis aguda infantil no se trata de una enfermedad de rápida propagación.

“La hepatitis de las que estamos hablando, de la que la OMS emitió alerta desde hace un mes, es una hepatitis desconocida. Hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis, no se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa”, insistió el Subsecretario.

“Estamos en estudio de 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer, pero una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, que no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a comprender cuál es la causa. No es un patrón de propagación y no parecer ser una enfermedad que tenga esas características”, agregó López-Gatell Ramírez.

El funcionario federal apuntó que estarán analizando dicha situación diariamente, pero hasta el momento no había ninguna acción que la población pudiera emprender de manera específica, dado que la causa de esta hepatitis no es conocida.

“Hasta el momento no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos es muy pequeño comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años ocurre de hepatitis”, subrayó el subsecretario.

“No hay evidencia alguna que hasta el momento de que se trate de una enfermedad infecciosa. Existen algunas hipótesis de que algunos virus de circulación común entre los humanos, en particular el Adenovirus 41, pudieran contribuir a esta enfermedad. Debemos mantener la calma porque hasta el momento llevamos un mes desde la alerta de la [Organización Mundial dela Salud] OMS y no parece ser una enfermedad de rápida propagación”, subrayó el funcionario federal, durante un evento realizado en Morelos, el 13 de mayo del 2022.

“Hay que guardar calma. El Sistema Nacional Epidemiológico de México está activo y emitimos un aviso biológico el pasado 4 de mayo, mismo que nos ha permitido identificar casos. Están los cuatro que se mencionaron en el Gobierno de Nuevo León. Hemos estudiado 11 casos, se han descartado siete no relacionados con este posible brote, que mayormente ha sido identificado en el Reino Unido y en algunos otros países europeos”, abundó López-Gatell Ramírez.

El funcionario federal abundó que cada año en México, se presentan en promedio mil 600 casos de hepatitis por diversos factores, e indicó que el 40 por ciento se desconoce la razón, por tanto, el fenómeno no es inusual. No obstante, López-Gatell a la ciudadanía que los menores cuenten con su esquema completo de vacunación y continuar con las medidas de higiene ya conocidas y puestas en marcha desde que inició la pandemia por Covid-19.