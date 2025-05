En EU avalan en comisión proyecto para imponer 5% de impuestos remesas

El Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, avaló este 14 de mayo el gravamen de 5 por ciento a las remesas que envían los migrantes al extranjero, como parte del proyecto de ley denominado “The One, Big, Beautiful Bill” -presentado por el legislador republicano Jason Smith-, que deberá ser discutido en el Pleno de dicha instancia legislativa y eventualmente en el Senado de Estados Unidos.

Con 26 votos a favor del Partido Republicano y 19 en contra del Partido Demócrata, el citado Comité aprobó el proyecto de ley fiscal que incrementaría la deuda de Estados Unidos en 3.7 billones de dólares, que incluye el gravamen de 5 por ciento a las remesas, para terminar con lo que aseguraron eran prácticas abusivas de los más de 11 millones de migrantes que residían en Estados Unidos sin documentos migratorios.

Un día antes, el Comité Conjunto de Impuestos del Capitolio de Estados Unidos concluyó que el total de ingresos que el gravamen de 5 por ciento a las remesas de los migrantes al extranjero lograría recaudar, serían más de 22 mil millones de dólares entre 2025 y 2034.

El 14 de mayo, durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó dicha iniciativa, misma que consideró como injusta y discriminatoria.

También dijo que los mexicanos que vivían en Estados Unidos ya pagaban impuestos y celebró que todos los partidos en el Senado mexicano rechazaron la propuesta.

”Ayer se planteó en una comisión del Senado la posibilidad de gravar las remesas con el 5 por ciento. Y fíjense: ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer, envió una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo ‘no, eso no’. A ver: cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá”, indicó.

”Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso, hay estados que ya gravan las remesas. Todos dijeron no, a ver, eso no. No, no estamos de acuerdo en esta injusticia, que es discriminatoria. O sea, hay otras cosas en la defensa de los mexicanos y qué bueno que ahí estos partidos dijeron ‘sí firmamos’, porque fue bajo iniciativa de Morena en el Senado”, enfatizó.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pidió cancelar la propuesta del legislador republicano Jason Smith, de gravar con un 5 por ciento las remesas que enviaran extranjeros desde Estados Unidos.

A través de un pronunciamiento, los coordinadores de las diversas bancadas de San Lázaro rechazaron la medida, misma que consideraron un atentado contra la dignidad de los migrantes.

Además, advirtieron que avalar una propuesta como esa podría provocar recurrir a otro tipo de medios menos seguros para el envío de recursos económicos.

Según afirmaron, la iniciativa no sólo era inadmisible, sino que atentaba contra los valores expresados por la mayoría de las naciones.

”A diferencia de la postura cerca de aranceles, qué implican un impuesto al comercio internacional, la propuesta de legislador republicano de establecer un impuesto del 5 por ciento, añadido al del 20 por ciento que ya pagan, atenta directamente contra las personas y sus ganancias fruto de su trabajo, por lo cual no solo debe ser inadmisible para nuestro país, si no debe considerarse una alerta internacional contra los valores fundamentales expresados por la mayor parte de las naciones”, expuso la JUCOPO.

En el pronunciamiento los legisladores federales subrayaron que los migrantes no eran criminales y resaltaron el esfuerzo de los connacionales que radicaban en Estados Unidos, para mantener a sus familias en México. Insistieron en que los migrantes eran un gran impulso para ambas naciones, porque fortalecían la cooperación económica y política, así como el desarrollo binacional.

”Hacemos un llamado a la reflexión, la cooperación y la cancelación de la propuesta del republicano Jason Smith. Busquemos el diálogo y el entendimiento para que la razón y la buena relación entre las naciones siga prevaleciendo”, demandó.