Después de que Mike Pompeo, Secretario de Estado durante la administración del Presidente Donald Trump dijera que la reforma judicial en México era riesgosa, Andrés Manuel López Obrador criticó que en Estados Unidos “están mal acostumbrados a meter las narices”.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que la reforma judicial no afectaba en nada y que las críticas hacia la misma eran “puros inventos”.

“Porque están muy mal acostumbrados a meter las narices [...] No afecta nada, son puros inventos, es que ellos se quedaron anclados en la época de la doctrina Monroe, ‘el de América para los americanos’, entendiendo que América son ellos nada más, hay una actitud, una corriente muy intervencionista”, acusó.

Aseguró que era natural que Pompeo opinara respecto a la reforma judicial en México, porque en noviembre habrían elecciones en Estados Unidos y aprovechó para recordar el debate que sostendrían Joe Biden y Trump el jueves 27 de junio, mismo que sería transmitido por la cadena CNN.

“Es natural que él opine eso, él fue Secretario de Estado del Presidente Trump, creo que hasta aspiraba a la Presidencia por el partido republicano [...] Respetamos su punto de vista, no lo compartimos”, agregó.

“Entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos para que todos los mexicanos tengan información, van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y está la campaña, entonces hay acusaciones mutuas y todo mundo opina”, abundó López Obrador.

“Opina, Pompeo. no es un asunto personal, estudió en una escuela [Harvard] donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza, y yo estudié en una escuela [Universidad Nacional Autónoma de México] donde me enseñaron que los seres humanos no somos malos por naturaleza, son las circunstancias que llevaba a algunos a llevar el camino de la delincuencia”, recordó.

No obstante, dijo que su administración había ayudado “mucho, mucho, mucho” con las labores de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional para combatir al narcotráfico, por lo que su Gobierno no tenía relaciones ni con la delincuencia organizada, ni con la de “cuello blanco”, como sucedía en sexenios anteriores.

El viernes 21 de junio, en un texto publicado en el diario The Wall Street Journal, Pompeo consideró que las reformas constitucionales promovidas por López Obrador eran violatorias del T-MEC, además de que previó que dañarían las relaciones con Estados Unidos y provocarían un estancamiento económico en México.

La reforma judicial, según vaticinó, era lo más riesgoso, e instó a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, y a Biden, a intervenir para frenar dichas iniciativas, impulsadas por AMLO.

“El Presidente saliente de México [...] parece decidido a aprobar una serie de ‘reformas’ para eliminar a los reguladores independientes o fusionar sus oficinas con agencias del poder ejecutivo. Esto, en una clara violación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, paralizaría la confianza de los inversores en el sistema mexicano”, expuso.

“Los cambios constitucionales y políticos esperados en México alterarán la relación bilateral con Estados Unidos, provocando caos en la frontera y probablemente iniciando una guerra comercial. El resultado será el estancamiento económico en México”, aseveró Pompeo, quien además señaló que las reformas de López Obrador pretendían “empoderar al Ejército mexicano”, al adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Siguiendo el modelo cubano, AMLO ya ha dado a operar a los militares mexicanos líneas aéreas, hoteles, puertos y aeropuertos. Incluso opera un tren turístico. Ahora quiere darle también autoridad para hacer cumplir la ley a nivel nacional”, insistió.

Entre otras cosas, consideró que el propósito de López Obrador, al promover la aprobación de legislaciones que eliminaran organismos reguladores independientes o que estos se integraran a oficinas gubernamentales, significaban una “clara violación del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá”.

“Se acabó el juego del recurso judicial en México, si un inversionista extranjero tiene una disputa con un actor o interés político poderoso. Dado que el T-MEC debe ser revisado obligatoriamente en los tres países en 2026, estas propuestas mal concebidas por parte del gobierno mexicano podrían significar un desastre para el futuro del acuerdo”, alertó Pompeo.

“No funcionaría: el crimen organizado controla aproximadamente un tercio del territorio de México y un número récord de candidatos fueron asesinados en el transcurso de las elecciones más recientes. La noción de que México pueda mantener un poder judicial independiente eligiendo a sus jueces en todos los niveles es absurda y profundamente peligrosa”, enfatizó.

“Desde 2008, cuando comenzaron a fluir fondos para la Iniciativa Mérida, el primer programa de seguridad bilateral de su tipo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos ha invertido miles de millones para construir un poder judicial independiente y competente en México”, recordó.

“La noción de que México pueda mantener un poder judicial independiente eligiendo a sus jueces en todos los niveles es absurda y profundamente peligrosa”, alertó.

“El pueblo mexicano, encabezado por Sheinbaum, debe intervenir ahora para cambiar este rumbo para su país, y la administración Biden debe defender los intereses de Estados Unidos ayudándolos a hacerlo”, concluyó Pompeo.