En febrero inicia periodo de veda para siete especies marinas en 10 estados de la República

MÉXICO._ La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, informó que a partir de febrero, iniciará el periodo de veda para la pesca de siete especies en aguas marinas de jurisdicción federal y cuerpos de aguas interiores de 10 estados de la República.

En contraparte, se tomó la decisión de aprovechar la etapa de captura, extracción y comercialización sostenible de abulón, lisa y ostión de placer en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Estas medidas se realizan con base en las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, organismo adscrito a Agricultura, con la intención de respetar los periodos de reproducción de los recursos acuáticos y ordenar las actividades de quienes intervienen en esta actividad productiva.

Vedas establecidas:

● Lisa (Mugil cephalus) y liseta (Mugil curema): La pesca estará restringida, de las 00:00 horas del 1 de febrero a las 24:00 horas del 28 de febrero de 2026, en aguas litorales del estado de Tamaulipas y en la zona norte de Veracruz. Esto también incluye la Laguna Madre.

● Mero (Epinephelus morio): Desde las 00:00 horas del 1 de febrero y hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2026 se prohibirá la captura en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México, correspondientes a los litorales de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; en el área comprendida entre los límites de Veracruz y Tabasco hasta el límite de la Zona Económica Exclusiva y continúa hacia la frontera con Belice.

● Pescado blanco (Chirostoma sphyraena): A partir de las 00:00 horas del 1 de febrero y hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2026 se restringe la extracción de esta especie en las aguas del lago de Chapala, en los estados de Jalisco y Michoacán.

● Langosta (Panulirus inflatus, Panulirus gracilis y Panulirus interruptus): En la costa occidental de la Península de Baja California, que comprende la línea internacional con Estados Unidos y hasta la orilla norte del arroyo “El Tordillo” en Baja California Sur. Se aplicará esta medida de las 00:00 horas del 16 de febrero a las 24:00 horas del 14 de septiembre de 2026.

● Caracol rosa (Lobatus gigas): Durante todo el mes de febrero se prohibirá la pesca en el banco Chinchorro en Quintana Roo, comprendido desde Punta Herrero —al norte de Majahual, hasta Bacalar Chico —en los límites con Belice—.

● Almeja generosa o chiluda (Panopea globosa): De las 00:00 horas del 10 de febrero de 2026 y hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2026, en Bahía Magdalena, Baja California Sur.

En tanto, los periodos de aprovechamiento se designaron para las siguientes especies:

● Abulón (Haliotis corrugata, Haliotis fulgens, Haliotis rufescens, Haliotis cracherodi y Haliotis sorenseni): De las 00:00 horas del 1 de febrero a las 24:00 horas del 31 de agosto de 2026 se podrá capturar esta especie en la Zona II y Zona III —comprendidas entre Punta Malarrimo y Punta Holcomb, en Baja California Sur.

● Lisa (Mugil cephalus): En aguas litorales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco se permitirá la extracción a partir de las 00:00 horas del 1 de febrero y hasta las 24:00 horas del 30 de noviembre de 2026.

● Ostión de placer (Crassostrea corteziensis): Las y los pescadores podrán aprovechar esta especie en el Sur de Teacapán, Sinaloa (sistema lagunar costero Teacapán-Agua Brava), de las 00:00 horas del 16 de febrero a las 24:00 horas del 14 de julio de 2026.

La Secretaría de Agricultura, junto con la Conapesca, refrenda su compromiso de fortalecer el bienestar de las y los pescadores y el desarrollo regional para las comunidades pesqueras, con el fin de buscar un equilibrio entre el beneficio económico y la protección de los recursos pesqueros.

Para recibir denuncias sobre pesca ilegal o malas prácticas, la Conapesca pone a disposición la línea telefónica 669 915 6913 durante las 24 horas de los 365 días del año.