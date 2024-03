Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió “prudencia” a Andrés Manuel López Obrador, quien insistió, un día antes, en que los adversarios buscaban un “golpe técnico” en la elección presidencial del 2 de junio del presente año.

“Con respecto a lo del golpe técnico que plantea, a su vez, la Presidencia de la República, pues, bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. Nosotros estamos trabajando en lo que nos toca, no hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral, es nuestra materia, es nuestra atribución, es nuestra responsabilidad y así lo vamos a hacer”, comentó la presidenta del órgano constitucional autónomo, en entrevista con representantes de diversos medios de comunicación, antes de iniciar la sesión extraordinaria del Consejo General del INE.

Cuestionada al respecto, la presidenta del INE hizo un llamado para que los servidores públicos, sin mencionar al titular del Poder Ejecutivo Federal, actuaran con prudencia en sus discursos. Asimismo, apostó que se llevaría a cabo “una campaña que valga la posibilidad de que el ciudadano se decante por una fuerza política, que es lo principal”.

“Creo que en este momento que estamos de campaña todo tipo de declaraciones abonan o perjudican a las campañas electorales. Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta”, dijo, sin embargo, Taddei Zavala.

“Hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia, nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero, además, imagínense ustedes, toco madera, sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres”, afirmó AMLO.

“Es que el pueblo es mucha pieza y como decía el Presidente [Benito] Juárez [García]: ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’. Es que ellos pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman; sin embargo, nuestro pueblo está muy, muy, muy politizado”, sostuvo.

“Afortunadamente, la gente nos da la confianza, tenemos mayoría y esto lo estoy planteando, porque ya no me va a tocar a mí la aprobación del próximo Presupuesto. Ya lo puedo decir: me da muchísimo gusto que durante todo el tiempo que estuvimos no tuvimos que entregar moches a los legisladores”, añadió el presidente de la República.