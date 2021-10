En la CDMX nunca más se reprimirá a jóvenes, dice Claudia Sheinbaum en conmemoración del 2 de octubre

Sheinbaum Pardo expuso que gracias a movimientos sociales, como el de 1968, es que hoy hay gobiernos que no reprimen y una revolución en las conciencias.

“Esta nueva forma de gobernar que acaba con la corrupción, que acaba con los privilegios y que tiene por encima de todo la democracia y la no represión al pueblo surge precisamente de ahí y es el orgullo de lo que estamos viviendo hoy, la Cuarta Transformación de la República. Y ahí, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás porque ha habido una revolución de las conciencias, en donde el pueblo de México sabe que el derroche no tiene cabida en esta ciudad, que la represión no tiene cabida en esta ciudad”, sostuvo.

Para conmemorar los 53 años del 2 de octubre se depositó una ofrenda floral tras el Toque de Silencio en memoria de los jóvenes y civiles caídos en Tlatelolco; también se izó la bandera a media asta y se entonó el Himno Nacional.