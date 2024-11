$!En la relación México-Estados Unidos hay muchos fantasmas que debemos disipar: Krauze

Krauze se refirió a viejos mitos de la historia de que México no puede olvidar el agravio que significó la invasión de 1846-1848, que le costó gran parte del territorio.

“No hay discordia desde hace muchos años entre los mexicanos y los Estados Unidos, esta (la actual) es una discordia artificialmente alimentada por la política. Está profundamente equivocada. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir no una guerra, no estamos en el Medio Oriente. Puede ocurrir algo muy triste: perder una o dos generaciones”, lamentó.

Krauze dijo que no cree que llegue el momento en que alguno de los poderes que gobiernan hoy en México le exijan al próximo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una disculpa por la guerra de 1846 a 1848, pero es innegable que hay mucho ruido y confusión en el ambiente.

“No han sido buenos años de esa relación, no está bien la relación de seguridad, no está bien la comprensión mutua, no estuvo bien la actitud, en el fondo condescendiente, de Estados Unidos con respecto a México”, comentó.

Indicó que en Estados Unidos ha resurgido muy fuerte un impulso nativista en el que está hablando de deportaciones masivas y esos temas deben tomarse en serio.

“Qué lástima que esa segunda Presidencia (de Donald Trump) no podamos encararla los mexicanos con serenidad, con inteligencia, con prudencia y, sobre todo, unidos, en el sentido básico, unidos en una cosa que se llama la República”, expresó.

“Ese país es, en la desunión, un mal presagio para poder encarar con madurez lo que pueda venir en Estados Unidos, incluidas las oportunidades que pueden venir, porque puede haber muchísimas oportunidades”.

El intelectual destacó que más allá de las excentricidades de Trump, ni siquiera levantando un muro de 23 metros puede evitar el hecho de que México y Estados Unidos son vecinos, y que que existen mexicanos allá y americanos en este lado.

Con optimismo ante el contexto actual, Krauze dijo que hay una serie de acciones que se pueden tomar desde el mundo cultural y académico para conservar y enriquecer lo que une a ambos países, mientras se pone la casa en orden y se resuelve esa discordia.