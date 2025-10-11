$!En México, 37 muertos por lluvias; ‘a nadie dejaremos desamparado’: Sheinbaum; Nahle minimiza tragedia

Las lluvias generalizadas en cinco estados del país han dejado al menos 37 personas fallecidas, según confirmó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Además de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en el océano Pacífico, la República Mexicana sufría el embate de otros sistemas que han dejado bajo el agua municipios de estados como Hidalgo y Veracruz, ocasionando deslaves, inundación de vialidades, cortes de electricidad y desbordamientos de ríos. La institución, que encabeza Laura Velázquez Alzúa, detalló que al menos 55 municipios han sido afectados (22 personas fallecidas en Hidalgo, nueve en Puebla, cinco en Veracruz y una en Querétaro), 16 mil viviendas dañadas y 42 comunidades con acceso limitado.







Asimismo, se habían contabilizado 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados. Además de 220 personas rescatadas y 19 refugios activos con atención a 654 personas. Las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (SEMAR), así como la Guardia Nacional (GN), realizaban labores de auxilio, desazolve, remoción de escombros y apoyo en zonas aisladas. También llevaron a cabo 116 traslados a zonas seguras y tres evacuaciones médicas coordinadas. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contabilizó 130 mil 819 usuarios afectados, con un 20.8 por ciento de avance en la restitución del servicio. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que hubo 68 interrupciones de vías federales (67 atendidas), así como 55 kilómetros rehabilitados. En red estatal, 19 incidencias con atención en curso. La tarde del 10 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que sostuvo una reunión virtual con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, para atender las emergencias por lluvias. En la reunión virtual también participaron los titulares de instituciones como la Defensa, la Marina, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la SICT, la CFE, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría del Bienestar y la CNPC. “Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando”, expuso la titular del Poder Ejecutivo Federal, en su cuenta de la red social X.





