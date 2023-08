Sin embargo, este avance en la atención a grupos vulnerables de parte de las políticas públicas no ha sido suficiente para atender las carencias de la población, principalmente de los más necesitados.

De acuerdo con el reporte del Coneval, aunque en los últimos dos años evaluados hay menos población considerada en condiciones de pobreza, eso no ha ayudado a reducir el acceso a los servicios de Salud.

En contraparte, la población considerada como no pobre y no vulnerable, se incrementó de 23.5 por ciento de los mexicanos a 27.1 por ciento. Las fallas en la salud

De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México, en 2022, el mayor porcentaje de personas con acceso a los servicios de salud reportó estar afiliado al IMSS (38.3 por ciento); en segundo término, declaró tener derecho a los servicios del INSABI (13.1 por ciento) este último componente estaba dirigido a brindar servicios de salud a las personas sin seguridad social.





Carencias en seguridad social

En el informe difundido este jueves, se informa también sobre las personas que se encuentran ocupadas no tienen seguridad social.

El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 53.5 a 50.2 por ciento entre 2018 y 2022, que se traduce en un cambio de 66.2 a 64.7 millones de personas que presentaron esta carencia en este periodo.

A pesar de haber mostrado una disminución entre 2018 y 2022, esta carencia continúa siendo la de mayor presencia en la población mexicana, señala.

Entre los componentes de la carencia por acceso a la seguridad social resalta como principal reto que, en 2022, 63.6 por ciento de las personas ocupadas no cuenta con acceso a la seguridad social por prestación laboral.

Por otro lado, 29.3 por ciento de las personas de 65 años o más no contaban con un ingreso por programas para adultos mayores, igual o superior al promedio de las LPEI y no contaban con una pensión (jubilación) en el mismo periodo. En otras palabras, aproximadamente 70 por ciento de la población de 65 años o más tenía acceso a una pensión no contributiva (ingresos por programas de adultos mayores) que le permitía adquirir la canasta alimentaria o tenían acceso a una pensión contributiva (jubilaciones y pensiones).