En México prevalece una impunidad sistemática en los delitos contra las mujeres: Paloma Sánchez

MÉXICO._ En México prevalece una impunidad sistemática en los delitos contra las mujeres, resultado de un marco legal fragmentado y de la falta de respuesta efectiva de las autoridades, afirmó la Senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.

A través de un comunicado se informó que durante su intervención, Sánchez Ramos subrayó que en la última década se registraron 330 mil denuncias por delitos sexuales, cifra equivalente a cuatro agresiones por hora. Sin embargo, solo 28 mil casos obtuvieron sentencia condenatoria, situación que deja un 91 por ciento de impunidad.

En materia de feminicidio, indicó que el 76 por ciento de los casos no concluye con una condena y recordó que Sinaloa es el estado con más feminicidios de México.

La legisladora mazatleca señaló que esta realidad evidencia fallas profundas en las fiscalías, en la integración de expedientes y en la tipificación de los delitos, situación que impide sancionar a los agresores.

Sánchez Ramos sostuvo que la violencia contra las mujeres no inicia con el feminicidio, sino desde las primeras agresiones sin castigo.

Afirmó que la inacción del Estado envía un mensaje a los agresores de que pueden hacerlo todo sin consecuencias y de abandono a las víctimas.

Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, llamó a votar a favor de la reforma para crear una Ley General en Materia de Feminicidio, al considerar que permitirá establecer un solo tipo penal, protocolos nacionales y coordinación institucional.

“Solas llegamos más rápido, pero juntas llegamos más lejos y en esto no podemos conformarnos. Tenemos que llegar muy lejos”, recalcó.

Recordó a las víctimas a quienes las autoridades olvidaron y a sus familias que siguen luchando por justicia.

“Porque nos queremos vivas y porque eso hoy, es también, un mandato constitucional”, concluyó.