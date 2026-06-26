En Michoacán, Nayarit y Nuevo León, la coalición morenista suma 24 registros de aspirantes para una candidatura

En su tercera jornada de registros presenciales para obtener una coordinación estatal –que se convertirá en la candidatura a una gubernatura—, la coalición encabezada por Morena sumó a otras 24 personas que levantaron la mano formalmente para Michoacán, Nayarit y Nuevo León.
Fueron 11 registros presenciales para Michoacán, seis para Nayarit y siete en Nuevo León, entre quienes hubo legisladores federales y locales, presidentes municipales y coordinadores territoriales morenistas.
El registro en Ciudad de México de los aspirantes michoacanos de la coalición encabezada por Morena coincidió con la visita a la capital de la también aspirante a la gubernatura de esa entidad, Grecia Quiroz, quien presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito contra la reforma que prohíbe a aspirantes independientes organizarse entre sí en los procesos electorales.
María Fabiola Alanís Sámano, la primera morenista en registrarse en las instalaciones del World Trade Center, se refirió precisamente a algunas de las diferencias entre los aspirantes cobijados por su coalición y quienes buscan competir sin un partido, como el Movimiento del Sombrero, al que pertenece Grecia Quiroz.
“Es un movimiento muy local, en ciernes, y Morena tiene una estructura, trabajo territorial en todo el estado”, declaró quien hasta hace unos días presidía la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán y los dos primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fungió como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La segunda aspirante en llegar al World Trade Center, con un amplio grupo de simpatizantes, fue la Senadora con licencia Reyna Celeste Ascencio. Con vestimenta tradicional del pueblo purépecha al que pertenece, la legisladora se hizo acompañar entre su comitiva por la Diputada federal Dolores Padierna.
Entre las funcionarias del Gobierno estatal de Michoacán que se registraron de manera presencial están Gabriela Desireé Molina Aguilar, quien el día previo presentó su renuncia como Secretaria de Educación Pública; y Gladyz Butanda Macías, anterior titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de la entidad.
Un padre y su hijo también se presentaron a solicitar su registro: Netzahualcóyotl Alarcón Pedraza y el creador de contenido digital Netzahualcóyotl Alanís Luna. Participarán también Ana Lilia Guillén Quiroz, quien ha sido Diputada tanto local como federal por Morena, y Esteban González Nava.
La carta del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán que formalizó su registro es el Diputado federal con licencia Ernesto Núñez Aguilar.
Una de las sorpresas fue el registro del Senador morenista con licencia Raúl Morón, que se presentó como parte de los aspirantes del Partido del Trabajo. El legislador ya participó en el proceso en 2021, pero su candidatura fue retirada por no presentar los gastos de precampaña a que estaba obligado.
Morón estuvo acompañado por dirigentes del PT, quienes argumentaron que la decisión de que el legislador represente a su partido es con la finalidad de lograr la unidad entre los partidos de la coalición.
El último de Michoacán en registrarse fue el ex Fiscal del estado, Carlos Torres Piña, a quien se identifica como la apuesta del actual Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El ex funcionario rechazó esa posibilidad y aseguró que debe haber “piso parejo” para los contendientes, a quienes llamó a la unidad.
Se sumó también Elizabeth López Blanco, quien hasta el día previo fue coordinadora territorial del programa Somos Millones en Nayarit, encargada de los trabajos de afiliación y organización de Morena en Nayarit, que dejó la entidad unas 120 mil nuevas incorporaciones.
Por el PT, se sumó al proceso de Nayarit el Diputado federal Jorge Armando Ortiz Rodríguez, quien solicitó licencia hace unos días.
Nuevo León: críticas a Movimiento Ciudadano
Los aspirantes de Nuevo León, una de las entidades en que Morena contendrá como oposición, aprovecharon el espacio de su registro para criticar el gobierno de Samuel García emanado de Movimiento Ciudadano.
La Senadora Blanca Judith Díaz Delgado acusó que la entidad que buscan gobernar está llena de frivolidad, que permanece “en modo party”, y que se requieren a personas sobrias para trabajar.
Waldo Fernández González, que llegó al Senado por Morena pero ha formado parte de la bancada del Partido Verde, aseguró que su entidad es una especie de estado fachada: “Es como un set de película, cuando ustedes van a un set de película ves el serie está muy bonito, pero cuando abres la puerta está hueco sin fondo, sin nada, ese es el nuevo León que va a heredar Samuel García a nosotros”.
Clara Luz Flores Carrales, quien busca ir por su revancha tras perder en la elección por la Gubernatura en 2021, aseguró que es la única que les puede competir a “a los influencers” que gobiernan Nuevo León.
“Yo soy quien puede ganarles los Influences, porque ellos quisieron difamarme”.
También se inscribieron Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien fue Alcalde de Monterrey y diputado con el PAN, y en 2015 fue ya candidato por la gubernatura con ese mismo partido sin lograrlo.
Otros participantes que se registraron fueron el Diputado local Jesús Elizondo Salazar y Andrés Mijes, Presidente Municipal con licencia de General Escobedo desde 2021.
Morena informó que también realizó su registro presencial Tatiana Clouthier Carrillo, quien dejó hace unas semanas el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para sumarse al proceso.
El trámite de la ex funcionaria fue realizado en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Nuevo León.
Este viernes, en la cuarta jornada presencial, se espera el registro presencial de los aspirantes a una candidatura en Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.