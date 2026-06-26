En Michoacán, Nayarit y Nuevo León, la coalición morenista suma 24 registros de aspirantes para una candidatura

En su tercera jornada de registros presenciales para obtener una coordinación estatal –que se convertirá en la candidatura a una gubernatura—, la coalición encabezada por Morena sumó a otras 24 personas que levantaron la mano formalmente para Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

Fueron 11 registros presenciales para Michoacán, seis para Nayarit y siete en Nuevo León, entre quienes hubo legisladores federales y locales, presidentes municipales y coordinadores territoriales morenistas.

El registro en Ciudad de México de los aspirantes michoacanos de la coalición encabezada por Morena coincidió con la visita a la capital de la también aspirante a la gubernatura de esa entidad, Grecia Quiroz, quien presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito contra la reforma que prohíbe a aspirantes independientes organizarse entre sí en los procesos electorales.

María Fabiola Alanís Sámano, la primera morenista en registrarse en las instalaciones del World Trade Center, se refirió precisamente a algunas de las diferencias entre los aspirantes cobijados por su coalición y quienes buscan competir sin un partido, como el Movimiento del Sombrero, al que pertenece Grecia Quiroz.

“Es un movimiento muy local, en ciernes, y Morena tiene una estructura, trabajo territorial en todo el estado”, declaró quien hasta hace unos días presidía la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán y los dos primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fungió como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La segunda aspirante en llegar al World Trade Center, con un amplio grupo de simpatizantes, fue la Senadora con licencia Reyna Celeste Ascencio. Con vestimenta tradicional del pueblo purépecha al que pertenece, la legisladora se hizo acompañar entre su comitiva por la Diputada federal Dolores Padierna.