$!En operativo con el Ejército, detienen a ocho policías de Pénjamo, Guanajuato, por presuntos hechos delictivos

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de ocho elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, como parte de investigaciones en curso relacionadas con presuntos hechos delictivos.
De acuerdo con el comunicado, el operativo se llevó a cabo en las instalaciones del cuartel municipal, con apoyo del Ejército.
La acción derivó de trabajos de inteligencia, así como de investigación de campo y de gabinete realizados por la autoridad estatal.
Las personas detenidas son investigadas por su posible participación en diversos eventos delictivos.
La Fiscalía señaló que el operativo se realizó en apego a la legalidad y como parte de su labor para sancionar conductas ilícitas sin distinción.
Los ocho policías fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica en las próximas horas, conforme al debido proceso.
La dependencia estatal indicó que continuará informando sobre el avance de las investigaciones y reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el combate a actos que afecten la seguridad y la confianza ciudadana.
Intervenciones policiales: un patrón que se repite
La detención de los policías de Pénjamo no es un hecho aislado. En diciembre de 2024, en Comitán, Chiapas, fuerzas estatales y federales detuvieron a 92 agentes municipales acusados de colaborar con el crimen organizado.
En otros estados, como Puebla, las autoridades han optado por procesos de depuración interna ante posibles irregularidades. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, al menos 167 policías municipales fueron separados de sus cargos en el marco de investigaciones.
Recientemente, en Coscomatepec, Veracruz, seis policías municipales fueron detenidos dentro de su propia comandancia en posesión de presunta droga, lo que derivó en la intervención total de la corporación de seguridad.
Estos casos reflejan la fragilidad de las policías municipales frente a presiones, la infiltración del crimen organizado o la corrupción.