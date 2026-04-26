$!En operativo con el Ejército, detienen a ocho policías de Pénjamo, Guanajuato, por presuntos hechos delictivos

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de ocho elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, como parte de investigaciones en curso relacionadas con presuntos hechos delictivos.

De acuerdo con el comunicado, el operativo se llevó a cabo en las instalaciones del cuartel municipal, con apoyo del Ejército.

La acción derivó de trabajos de inteligencia, así como de investigación de campo y de gabinete realizados por la autoridad estatal.

Las personas detenidas son investigadas por su posible participación en diversos eventos delictivos.

La Fiscalía señaló que el operativo se realizó en apego a la legalidad y como parte de su labor para sancionar conductas ilícitas sin distinción.