Las obras de Sedena no respetan las disposiciones que el decreto prevé para este área, ya que determina que en la zona de amortiguamiento sólo están permitidas actividades de “turismo de bajo impacto ambiental”, que se pueden desarrollar si “se comprueba que fueron emprendidas por las comunidades que ahí habitan y son estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable”, y en caso de que “su desarrollo no implique modificaciones de las características o condiciones naturales originales”.

Gobierno omite la existencia del Hotel Tren Maya también ante la UNESCO

La existencia del hotel tampoco es señalada en el documento que el gobierno mexicano envió a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En 2014, la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul fueron inscritos por el organismo de la ONU como patrimonio mixto de la humanidad. El año pasado, UNESCO pidió a México realizar urgentemente un informe que evaluara “la alineación estratégica y los impactos acumulativos del proyecto Tren Maya en las propiedades del Patrimonio Mundial ubicadas a lo largo de la ruta del ferrocarril”, incluyendo “una evaluación de opciones alternativas”.

El gobierno federal respondió en marzo de 2024 con un documento titulado “State of conservation report of the word heritage property”, donde el gobierno informa sobre el trabajo de los guardabosques de Calakmul, sobre los talleres con niños y las actividades relacionadas con el turismo sustentable. Además, recuerda que en la reserva se monitorea la velocidad de los carros, cuyo límite es de 30 km/h por respeto a la fauna local, pero no hay ni una palabra sobre el tremendo tráfico de trailers, camiones de volquetes y camionetas de la Sedena que corren a toda velocidad -levantando un polvo denso que pinta de blanco los árboles– rumbo a las obras que el ejército está realizando en la reserva: las de mejoramiento del sitio arqueológico, de construcción del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) a la altura de la caseta de cobro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y del Hotel Tren Maya. De este inmueble, en el documento no existe mención.

“UNESCO ha sido informada por terceros del proyecto al que usted se refiere y se ha puesto en contacto con las autoridades mexicanas para obtener información precisa sobre este proyecto y su implementación. Hasta la fecha no se ha recibido información”, afirma en entrevista el vocero de Unesco. “Una vez recibida esta información, el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y sus órganos asesores procederán con una revisión técnica para evaluar más a fondo el posible impacto del proyecto”.

La organización internacional también advierte que “cualquier proyecto importante de infraestructura y turismo tiene el potencial de representar una amenaza para la preservación de un bien del Patrimonio Mundial” y que “cualquier proyecto de desarrollo debe respetar la integridad y el Valor Universal Excepcional del sitio, es decir los elementos que justificaron su inscripción. En caso contrario, el Comité del Patrimonio Mundial solicita al Estado que introduzca medidas correctoras para hacerlo plenamente compatible con las normas y procedimientos de la Convención”. El tema será examinado a finales de julio, durante la 46 reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que se llevará a cabo en la India.