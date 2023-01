En semanas se decide si procede o no entregar a Ovidio Guzmán a EU, dice Ebrard

MÉXICO.– El Canciller Marcelo Ebrard estimó esta mañana que el proceso de la posible extradición de Ovidio Guzmán López a Estados Unidos será, a partir de ahora, de “entre cuatro y seis semanas“, y depende tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como, “esencialmente”, del Juez del caso. Afirmó que no es una decisión política.

“En el caso de Ovidio hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición, un Estado solicita que se detenga a una persona y hay evidencias sustantivas en su contra; lo primero es ver ciudadanía de la persona, se da cuenta a la Fiscalía General de la República y y procede en consecuencia”, explicó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Qué sucede? Que se pone a disposición del Juez y Ley de Extradición marca plazos para presentar elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso ocurrirá entre cuatro y seis semanas a partir de ahora, ya que Estados Unidos presentó su solicitud” desde septiembre de 2019, añadió.

¿Quién determina si procede o no procede? Ebrard explicó que se trata de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo su cargo, siempre y cuando “sea apegado a disposiciones legales vigentes”, pero “esencialmente depende del Juez de la causa”. “Es un rol importante, no es una decisión política, no es solo de Cancillería sino esencialmente del Juez, para certificar, verificar, que los derechos de la persona se respeten, dado que es ciudadano mexicano”.