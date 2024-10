Apenas le fue colocada la Banda Presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que 19 años atrás, el 7 de abril de 2005, su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, pronunció un discurso en ese mismo Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), lo intentaron desaforar como titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Ustedes me van a juzgar pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad. Viva México”, expresó, en ese entonces, el político tabasqueño para luego retirarse del recinto legislativo, donde fue aprobado su desafuero con 360 votos a favor, 127 sufragios en contra y dos abstenciones. Dicha frase fue recordada y citada textual por Sheinbaum Pardo, quien enfatizó que dicho discurso “cimbró para siempre, la lucha por la democracia”.

“Hoy, lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo han juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. El presidente más querido, sólo comparable con Lázaro Cárdenas [del Río], el que inició y termina su mandato, con más amor de su pueblo, y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor Presidente de México”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“El que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México. Usted nos ha pedido, en varias ocasiones, no develar bustos, ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre, donde sólo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría, usted estará siempre, en el corazón del pueblo de México”, insistió la Presidenta.