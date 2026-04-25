$!En Tlahuac-Chalco encuentran 1,500 fragmentos óseos en terrenos lacustres donde crecen lechugas

Tras 14 días de trabajo, suman casi 1,500 los pequeños fragmentos de huesos encontrados en el límite de Tláhuac y Chalco, en la orilla de la capital del país. El camino de llegada a la propiedad ejidal está lo suficientemente cerca de una vía de comunicación para ser accesible, pero lo suficientemente verde, acuoso y lejano para parecer un territorio desolado. Pasadas las 9 de la mañana, al lugar llegan elementos de la Fiscalía capitalina, de la Guardia Nacional, de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que mantiene guardias en el predio incluso los fines de semana para resguardo, aun cuando no se trabaja en el procesamiento. Juan José Aguirre, director de Búsqueda de la comisión capitalina, recapitula las condiciones del hallazgo: un montículo en un área específica superficial de la zona lacustre, compuesto por tierra revuelta con piedras y pequeños fragmentos de hueso.

Ese montículo ya no es visible para este viernes 24. En su lugar, hay una especie de cuadro vacío que enmarca una excavación no muy profunda. Apenas entre los 30 y 60 centímetros de sacar tierra del terreno, empieza a brotar el agua. A unos cuantos metros hay modestos sembradíos junto a viviendas precarias y algunos comercios que son visibles desde la avenida Tláhuac-Chalco. Ahí crecen las lechugas. Pero lo propicio del terreno para la disposición de restos se encuentra más en sus cuerpos de agua que en la superficie. El límite de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México, es visible desde el punto de procesamiento: una serie de árboles como dispuestos en fila antes de varios cerros más lejanos marcan, a la distancia, un punto en el que ha habido muchos más hallazgos de cuerpos humanos. Es, además, una zona de actividad criminal. En este caso se trata de un “bonche” de tierra que pudo haber sido traída desde otro lugar y tirada ahí. Hasta ahora, todos los fragmentos provienen de la superficie y máximo 10 centímetros abajo, lo que puede interpretarse como un enterramiento “natural” por el movimiento de los elementos del ambiente y la lluvia. Por eso, la tarea estos 14 días ha sido separar toda la tierra que daba forma al montículo en porciones mucho más pequeñas, que se vacían en una especie de recuadro con orillas de madera con una malla conocida como criba. A esa actividad se le conoce como cribar.

A ello se suman autoridades, familias que buscan y personas solidarias. Cualquiera que vaya a atravesar la cinta amarilla que mantiene el acordonamiento del área debe portar un protector blanco sobre la ropa, como los que usan habitualmente los peritos forenses. Hasta este jueves, esos trabajos, que se han extendido por 14 días, han continuado de forma simultánea a diversos hechos relacionados con el fenómeno de la desaparición en México: la desaparición y hallazgo de Edith Guadalupe, con las fallas institucionales que desveló; la conferencia de colectivos capitalinos acusando que los hallazgos de Tláhuac estaban en riesgo de ser pasados por alto; la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ante cuyos resultados hoy colectivos y organizaciones se muestran decepcionados. En la periferia sur de la capital, la realidad diaria es más simple, pero más dura: sacar la tierra del área de hallazgo, extenderla en trozos de manta bien definidos, dejarla secar al sol, vaciar la medida de una cubeta en una criba, separar, inspeccionarla y revisarla hasta que sale otro pequeño pedacito. Eso y el paraje, la amplitud y el silencio del campo —relativo en este punto, porque a unos metros circulan los vehículos—, le trae a Laura recuerdos de su madre, María Guadalupe Basurto Torres, desaparecida en la alcaldía Tlalpan hace casi 16 años, que se cumplirán el 22 de mayo. “Ha sido una pérdida muy fuerte, porque era el lazo principal de la familia. Era la que nos unía. Aún a estas alturas la seguimos extrañando después de tantos años, venir aquí y ver el campo me hace acordarme de ella. Es nostálgico estar aquí y buscar entre la tierra, entre las piedras”, dice con el mismo dolor.