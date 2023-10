“Yo no soy obediente, a mí no me manda ningún hombre. A mí no me puso ningún grupo de hombres. Y díganle que dentro de un año, a mí no me va a entregar el bastón de mando, ya saben qué. Dentro de un año estaré tomando posesión”, advirtió la legisladora hidalguense, durante un evento al cual asistieron alrededor de 2 mil personas, llevado a cabo en un salón del Parque Tomás Garrido Canabal.

Por su parte, durante un evento llevado a cabo en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que ya estaba todo “preparado” para entregarle el poder a su sucesor o sucesora, tras las elecciones presidenciales del 2024.

“Decirles que tengan confianza porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional, no va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento”, expresó el mandatario nacional.

Además, el político tabasqueño aseguró que podría dejar la Presidencia de la República tranquilo, debido a que, según él, ya se habían sentado las bases para la transformación y no habría “ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso”.

Luego, durante otro evento llevado a cabo en el municipio mexiquense de Chimalhuacán, los asistentes comenzaron a gritar “reelección”. No obstante, López Obrador indicó que él no sería capaz de ello, debido a que, según él, sus principios no le permitían continuar en el poder, como lo había reiterado en varias ocasiones.

“Yo no puedo seguir porque no lo permite la Constitución, pero además soy partidario del lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Y no voy a estar, después que termine, ni de jefe máximo, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique. Ya termino mi ciclo, me retiro porque también no hay que tenerle mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, insistió el presidente de la República.