En una década, 276 accidentes mineros han cobrado la vida de al menos 270 personas

La misma información da cuenta que estos incidentes se han cobrado la vida de al menos 270 personas y ha dejado a otras 104 con lesiones, no obstante, no se cuentan con datos de 2019. Los focos rojos se encuentran sobre todo en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

También figuran entre las minas concesionadas en donde se han registrado estos accidentes: Minera Bismark, Minera Fresnillo, Minera Maple, Unión minera de Naica, Minera Penmont, Minera Madero, Minera Saucito, Exploraciones Mineras Parreña, todas ellas pertenecientes a la familia Baillères. En las minas en donde se registraron estos incidentes también se identifica a Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), de acuerdo con la información proporcionada vía transparencia por la Secretaría de Economía.

De igual forma se identifican entre las minas siniestradas a Minera Mexicana El Rosario, que desde 2004 es empresa subsidiaria del grupo canadiense Great Panther Silver Ltd; a Minera La Encantada, de la canadiense First Majestic Silver Corporation; a Minera Excellon de México, que pertenece al grupo canadiense Excellon Resources Inc.; a Compañía Minera del Cubo, que desde el 2012 pertenece al grupo canadiense Endeavour Silver Corp; a Capstone Gold, subsidiaria del grupo canadiense Capstone Mining Corp; a Minera Peñasquito, que forma parte del grupo estadounidense Newmont Corporation; a Aranzazu Holding, del grupo canadiense Aura Minerals Inc; a Primero Empresa Minera, que pertenece al grupo canadiense Primero Mining Corporation, y a Conzamin, S.A. DE C.V, subsidiaria del grupo canadiense Capstone Mining Corp, entre otras.

Los datos proporcionados por las autoridades en abril del presente año indican que en 2012 hubo 40 accidentes que dejaron 55 fallecidos y 25 lesionados; en 2013, se tuvo conocimiento de 37 percances que le costaron la vida a 40 personas y dejaron lesiones en 16 más. En 2014, según los mismos datos, hubo 27 accidentes con 30 fallecidos y 7 lesionados; en 2015, hubo 36 eventos que dejaron 30 personas muertas y 9 más con heridas.

Para 2016, las autoridades tuvieron conocimiento de 37 accidentes con 32 fallecidos y 7 lesionados; un año después, en 2017, se reportaron 28 percances que resultaron en la muerte de 25 personas y que dejaron 16 lesionados; en 2018, la cifra de eventos fue de 27, con 30 fallecidos y 9 lesionados; en 2019 sólo se sabe que hubo 20 accidentes, pero se desconoce cuántas personas murieron y cuántas resultaron heridas. En 2020, hubo 12 accidentes con 11 fallecidos y 5 lesionados; en 2021, fueron 11 incidentes con 16 personas que murieron y 10 que resultaron heridas. En 2022, al momento de la solicitud de información, sólo se tenía conocimiento de un evento en Chihuahua, que dejó un fallecido.