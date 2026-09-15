15 septiembre 2026
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Nacional
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Festividad
EN VIVO | 216 Aniversario del Grito de Independencia
Así se vive la festividad desde el Zócalo de la Ciudad de México, en donde la Presidenta Claudia Sheinbaum celebrará con los mexicanos
Noroeste/Redacción
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15/09/2026 21:05
15/09/2026 21:05
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#Grito de independencia
#Claudia Sheinbaum