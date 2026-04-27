En Zapopan, detienen a operador financiero de ‘El Jardinero’

Tras la detención del jefe regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación Audias Flores Silva, en Nayarit, en Zapopan, Jalisco, fue detenido César Alejandro “N”, “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de “El Jardinero”.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención fue realizada por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

“‘El Güero Conta’ es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila”, detalló García Harfuch.

Esta detención, afirmó, representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal.

El Secretario destacó que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia.