$!Encabeza ‘Alito’ Moreno marcha en la Ciudad de México tras pelea con Noroña

Este jueves, Alejandro “Alito” Moreno marchó de la glorieta de la Diana Cazadora, en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, rumbo a la Torre del Caballito, en Bucareli, junto con simpatizantes que acudieron a mostrar su apoyo tras la pelea con Gerardo Fernández Noroña. Mientras avanzaban sobre Reforma, militantes priistas y simpatizantes gritaban “¡No estás solo!” “¡Alito, el pueblo está contigo!” y “¡Más presupuesto al campo!”.

Al tomar el micrófono, el líder nacional del PRI convocó a la creación de un “gran frente opositor” contra Morena. “Este no es un tema de partido, este es un tema del País. Convocamos a construir un gran frente opositor, uno solo para enfrentar a Morena, para ganar en el 2027 y para sacarlos en la Presidencia de la República” sostuvo. “¡Aquí está el PRI! Firme, unido y en las calles con el pueblo de México. ¡Que Morena lo entienda de una vez! México no se arrodilla, no se vende y no se rinde. A los priistas no nos doblan ni nos intimidan. ¡Conmigo no! ¡Con el PRI no! ¡Con México no!”, manifestó.

Este gobierno corrupto y criminal será derrotado, advirtió, y tendrán que responder por la destrucción de la patria. “Frente a la narcodictadura de Morena que pisotea libertades y condena a las familias al miedo, nosotros seguimos firmes. México sabe que cuenta con el PRI: estamos y estaremos siempre del lado de la gente”, publicó el PRI Nacional en sus redes sociales.