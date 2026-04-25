Encabezan Morena y Andrea Chávez para gubernatura de Chihuahua

Rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua en 2027, el partido Morena se posiciona al frente de las intenciones de voto, de acuerdo con una encuesta elaborada por Rubrum.

Para obtener los datos levantados el pasado 20 de abril a través de una encuesta telefónica automatizada con un nivel de confianza del 95 por ciento, se midieron las preferencias tanto por partido como al interior de ellos para conocer las tendencias.

Por partido, Morena lidera la intención de voto con el 39.5 por ciento, seguido del PAN con 33.5 por ciento de las preferencias, mientras que el 9.1 por ciento de los encuestados se van por el PRI; el 4.3 por ciento con MC y el candidato independiente con 3.1 por ciento.

En lo que respecta a Morena, Andrea Chávez es quien tiene la más alta preferencia con el 57.8 por ciento. Le sigue Cruz Pérez con el 22.3 por ciento; Juan Carlos Loera con el 13.3 por ciento y Mayra Chávez Jiménez con el 6.6 por ciento.

Por último, la encuestadora preguntó quién debería ser el candidato independiente a la gubernatura de Chihuahua, el 50 por ciento consideró a Julián Lebarón como la persona más óptima y el 50 por ciento restante mencionó que debería ser otro candidato.