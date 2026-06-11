Encapuchados atacan a policías en el Estadio Ciudad de México durante partido inaugural del Mundial

Un grupo de aproximadamente 200 personas encapuchadas agredió a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México este 11 de junio durante el desarrollo del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en las inmediaciones de la puerta 8 del Estadio Ciudad de México.

Según los reportes en el lugar de los hechos, los manifestantes lanzaron piedras, palos y objetos contundentes contra los uniformados que resguardaban los accesos vehiculares y peatonales del recinto.

Los agentes respondieron con equipos de protección personal —cascos y escudos— en un operativo que, según había adelantado horas antes Pablo Vázquez, titular de la SSC, no incluiría armas de fuego ni gases lacrimógenos, limitando el equipamiento táctico al uso de escudos y polvo seco de extintores.

En el transcurso de los disturbios, una mujer de 28 años, integrante del colectivo Mexicanos contra Narcoestado e identificada en redes sociales como Priscila Saavedra —señalada como estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México— fue detenida provisionalmente por presuntas agresiones a policías en la puerta 8 del estadio.

Según un comunicado de la SSC, fue presentada ante el juez Cívico, quien determinó dejarla en libertad.

Los disturbios se registraron de forma paralela al avance de contingentes de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas hacia la zona sur de la capital.

Un grupo de embozados retiró por la fuerza varias vallas metálicas colocadas para restringir la circulación en la vía pública.

Ante ello, los colectivos de búsqueda emitieron un pronunciamiento público en el que se deslindaron de cualquier acto vandálico o violento, reiterando el carácter pacífico de su movilización.

Los hechos pusieron a prueba el protocolo de contención dispuesto por la Jefatura de Gobierno capitalina para el arranque del torneo mundial.

La policía antimotines mantuvo su despliegue en las vialidades colindantes para dispersar a los manifestantes radicales y garantizar el desalojo ordenado de los aficionados al término del encuentro.

En paralelo, se reportó la suspensión temporal del servicio del Tren Ligero en varios puntos sobre Tlalpan por la presencia de manifestantes y daños a la malla ciclónica.