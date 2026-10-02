Encapuchados rompen vidrios y lanzan cohetones en Metro Tlatelolco durante marcha del 2 de octubre

Personas encapuchadas rompieron vidrios y lanzaron cohetones al interior de la estación del Metro Tlatelolco, en la Ciudad de México, este 2 de octubre durante el inicio de las movilizaciones conmemorativas por el 58 aniversario de la matanza estudiantil de 1968, lo que derivó en el despliegue de elementos policiales en la zona y en enfrentamientos con manifestantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que no se registraron personas lesionadas por estos hechos ni detenidos durante el operativo.

Tras los daños, los elementos realizaron revisiones para retirar objetos que pudieran ser utilizados para agredir, acción que provocó un nuevo lanzamiento de cohetones y el uso de un extintor por parte de los uniformados.

“Derivado de ello, se llevaron revisiones para retirar objetos aptos para agredir, lo que provocó nuevamente que lanzarán cohetones por lo se accionó el extintor asegurandoles cadenas, palos, cuetones y martillos”, reportó la SSC según su propio comunicado.

La dependencia precisó que fueron aseguradas cadenas, palos, cohetones y martillos.

En el operativo, la policía capitalina encapsuló a un contingente de estudiantes y manifestantes en la zona de la Plaza de las Tres Culturas.

Armados con escudos y equipo antimotines, los elementos de seguridad rodearon al grupo, identificado en parte por portar banderas rojas, impidieron su avance e intentaron bloquear que las personas grabaran con sus teléfonos celulares.

La acción policial desató empujones, agresiones verbales y golpes entre manifestantes y uniformados.

Entre el repliegue de jóvenes, la detonación de cohetones incrementó el caos en los accesos al transporte público, donde civiles exigieron frenar las agresiones al alertar sobre la presencia de menores de edad en el sitio.

“¡Por favor, tenemos niños!”, gritó una mujer atrapada en el cerco.

De manera paralela, las autoridades restringieron y cerraron accesos en estaciones de la Línea 3 y zonas del Centro Histórico, como Bellas Artes, con el fin de contener el flujo masivo de personas hacia los puntos centrales de la marcha.

La presencia de los cuerpos de seguridad se mantuvo en los alrededores de Tlatelolco para resguardar las vialidades.

Desde las 15:00 horas, cientos de personas de distintas edades, muchas de ellas estudiantes, comenzaron a congregarse en la Plaza de las Tres Culturas procedentes de distintos puntos de la Ciudad de México y el área metropolitana.

Algunos llegaron en pequeños grupos y otros, sobre todo alumnos de preparatorias y de los Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en contingentes más numerosos.

Los contingentes salieron desde diversas facultades y las Islas de Ciudad Universitaria rumbo a la estación Copilco, y la mayoría utilizó el Metro para llegar a la estación Tlatelolco.

De ahí salieron estudiantes e integrantes de distintos contingentes, algunos de los cuales llevaban aerosoles para hacer pintas y otros objetos con los que dañaron parte del mobiliario urbano.

Entre los colectivos que partieron rumbo al Zócalo figuraron el Comité 68, Padres de Ayotzinapa, la Federación de Estudiantes Socialistas de México, el Movimiento Repatriados y Deportados y el Contingente Palestina, además de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Mexicano de Electricistas.

El recorrido partió desde la Plaza de las Tres Culturas y siguió sobre el Eje Central hasta la Avenida 5 de Mayo, con destino al primer cuadro del Centro Histórico.

Durante la marcha, los asistentes contaron del 1 al 43 en conmemoración a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, seguido del grito de “Justicia”. “¡No somos uno, no somos 10, pinche Gobierno, cuéntanos bien!”, corearon los colectivos, entre Goyas y Huélums.

La movilización conmemoró la represión del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, hecho que marcó el cierre del movimiento estudiantil de ese año y que se rememora anualmente con marchas desde Tlatelolco hasta el Zócalo capitalino.