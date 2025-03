$!Encuentran cráneos humanos y sangre en casa de ex funcionario de Morelos

La Fiscalía Anticorrupción Morelos llevó a cabo un cateo la noche del 12 de marzo en un domicilio particular de la colonia Recursos Hidráulicos, de Cuernavaca, como parte de las acciones de búsqueda y captura de Dionicio Álvarez Anonales, ex director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo durante el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, así como ex Tesorero del Ayuntamiento de Cuautla.

Sin embargo, según lo reportó el diario local La Jornada Morelos, aunque la Fiscalía Anticorrupción estatal no consiguió la captura del ex funcionario, sí encontró cráneos humanos en el predio, y otros elementos que podrían constituir nuevos delitos, por lo que en el caso ya participaban las fiscalías General del Estado y la Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

El vicefiscal Anticorrupción, Édgar Núñez Urquiza, encabezó al cateo y desde el lugar de los hechos explicó a La Jornada Morelos que la orden de aprehensión se liberó por el presunto gasto de 19 millones de pesos en un concierto que no se verificó, una de las denuncias que presentó el Gobierno estatal encabezado por Margarita González Saravia en contra del prófugo de la justicia.

“Al ingresar al mismo lugar encontramos un escolta armado el cual se resistió a la realización de la diligencia de cateo, trató de desenfundar el arma y amenazar a los elementos de la policía, sin embargo, se logró su detención por no brindar información y estar portando un arma de fuego que no justificaba su oficial portación respectivo, entonces él mismo fue puesto a disposición en estos momentos”, dijo Núñez Urquiza al rotativo.

“El cateo también llevó a la localización de tres a cuatro cráneos de personas, ya confirmada por el área de identificación humana, que son cráneos humanos; sangre que estamos ahorita verificando si es humana o de animales [...] también se encontraron restos de animales muertos, cuernos y cuestiones propias, pues no quiero referir a qué tipo de acciones personales o pues algún área pues santería o brujería, no sé cómo denominarlo de forma objetiva, por lo cual se tiene continuación con la diligencia”, explicó el funcionario estatal.

La Fiscalía Anticorrupción morelense ofreció una recompensa de hasta 113 mil 140 pesos (mil Unidades de Medida y Actualización) para “quien aporte información útil, veraz y oportuna”, que llevara a la localización y captura de Álvarez Anonales, quien fue acusado por haber cometido presuntos actos de corrupción constitutivos de delitos, en su gestión como director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.