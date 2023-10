De acuerdo con lo narrado por las madres buscadoras, los restos que pudieron identificar son algunas partes de dientes; estiman que el horno clandestino fue prendido hace aproximadamente 2 días.

“Todavía sale humo”, dijo la madre buscadora.

Pese a que las madres llegaron al lugar pasado el mediodía, y dieron aviso a las autoridades, éstas aún no arriban al lugar de los hechos.

“Estamos muy molestos porque es hora que no llega MP fiscalía; el instituto forense no puede salir si no tiene la orden del MP. Los primeros correspondientes dijeron que no llegaría porque tuvimos un disgusto con uno de los paramédicos que quiso minimizar la situación diciendo que solo era un pedacito de columna y un hueso de pierna, cuando sabemos que todos esos huesos son restos humanos”; dieron a conocer las activistas.

Crisis de desaparecidos en Jalisco

El número de personas fallecidas sin identificar en Jalisco aumentó 44% en los últimos dos años y medio, lo que evidencia la crisis forense que las autoridades insisten en negar, de acuerdo con un informe de CEPAD.

De acuerdo con la información, en diciembre de 2020 había 6 mil 249 registros de Personas fallecidas sin identificar (PFSI) y la cifra actual hasta el 31 de mayo de 2023 subió a 9 mil dos casos.

En este total de PFSI se encuentran cadáveres, osamentas, restos óseos y segmentos humanos de los cuales no se tiene claridad si conforman un mismo cuerpo, de acuerdo con el informe titulado “Regiones en el Abandono: Situación forense de las Delegaciones del IJCF”.